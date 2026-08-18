Fluminense ganha vantagem com 'problema' do Independiente Rivadavia
Estádio da La Lepra não atende exigências da Conmebol; mudança reduz pressão sobre o Tricolor
MENDOZA (ARG) - O Fluminense não encontrará o Independiente Rivadavia em sua verdadeira casa nesta terça-feira (18). A decisão das oitavas de final da Libertadores será disputada no Malvinas Argentinas, mas o estádio utilizado normalmente pela Lepra é outro: o Bautista Gargantini, conhecido como "La Catedral del Parque".
De desconhecido a carrasco: Fluminense encara Ind. Rivadavia pela quarta vez no ano, ainda sem vitória
➡️De desconhecido a carrasco: Fluminense encara Ind. Rivadavia pela quarta vez no ano, ainda sem vitória
A mudança não acontece apenas pela possibilidade de receber mais torcedores. O Gargantini não atende a todos os requisitos técnicos exigidos pela Conmebol para a Libertadores, principalmente em questões de infraestrutura. Por isso, desde a estreia do clube na competição continental, o Rivadavia passou a mandar os jogos no principal estádio de Mendoza.
O Bautista Gargantini está diretamente ligado à identidade do Independiente Rivadavia. Inaugurado em 1925, o estádio completou 100 anos recentemente e tem capacidade aproximada para 24 mil pessoas. É ali que a La Lepra costuma mandar seus jogos nas competições argentinas e onde a proximidade das arquibancadas com o campo ajuda a criar uma atmosfera mais ligada à identidade do clube.
A situação mudou para a Libertadores. Depois do título da Copa Argentina de 2025, que garantiu a primeira participação internacional oficial da história do Rivadavia, o clube precisou procurar outro palco para cumprir as exigências da Conmebol. Entre os problemas apontados estão questões de iluminação, vestiários, acessos e estrutura necessária para a operação de partidas da competição.
Malvinas resolve estrutura, mas tira efeito de 'caldeirão'
A alternativa foi o Malvinas Argentinas, também localizado no Parque General San Martín. Construído para a Copa do Mundo de 1978, o estádio tem capacidade para cerca de 42 mil pessoas e já conta com estrutura para receber grandes eventos internacionais. A mudança resolve o problema técnico e permite um público maior, mas também gera uma consequência esportiva importante.
Diferentemente do que acontece com alguns clubes argentinos em seus estádios tradicionais, o Independiente Rivadavia tem dificuldade para transformar o Malvinas em um verdadeiro caldeirão. A capacidade do estádio é muito superior ao tamanho habitual de sua torcida, o que dilui a pressão das arquibancadas.
Isso é uma vantagem para o Fluminense. O Tricolor não encontrará em Mendoza um cenário semelhante ao de estádios como a Bombonera, o Monumental ou outras casas argentinas conhecidas pela pressão constante sobre o visitante. Mesmo com a importância histórica da partida para o Ind. Rivadavia, o tamanho do Malvinas reduz o impacto provocado pela torcida local.
Na fase de grupos, quando empatou por 1 a 1 com o Rivadavia em Mendoza, conseguiu desenvolver seu jogo durante diferentes momentos da partida sem sofrer uma pressão externa tão intensa.
Agora, porém, o contexto será diferente. A partida desta terça-feira é tratada pelo Rivadavia como a maior de sua história. Depois do empate por 0 a 0 no Maracanã, uma vitória coloca a equipe entre as oito melhores da América logo em sua primeira Libertadores.
O público, portanto, tende a estar mais mobilizado do que no encontro da fase de grupos. Ainda assim, a dimensão do Malvinas dificulta que a Lepra reproduza o ambiente mais apertado e hostil de sua tradicional casa.
➡️Argentina guarda noites marcantes do Fluminense na Libertadores; relembre
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fluminense
Fluminense: Igor Rabello pode passar por cirurgia ao fim da temporadaHá 17 minutos
Fluminense
Fluminense divulga relacionados com Freytes para decisão na LibertadoresHá 24 minutos
Fluminense
John Kennedy passa por cirurgia no joelho antes de decisão do Fluminense na LibertadoresHá 1 hora
Onde Assistir
Ind. Rivadavia x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela LibertadoresHá 3 horas
Fluminense
Argentina guarda noites marcantes do Fluminense na Libertadores; relembreHá 5 horas
Fluminense
De desconhecido a carrasco: Fluminense encara Ind. Rivadavia pela quarta vez no ano, ainda sem vitóriaHá 5 horas
Mais LANCE!