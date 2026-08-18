Fluminense ganha vantagem com 'problema' do Independiente Rivadavia Estádio da La Lepra não atende exigências da Conmebol; mudança reduz pressão sobre o Tricolor

MENDOZA (ARG) - O Fluminense não encontrará o Independiente Rivadavia em sua verdadeira casa nesta terça-feira (18). A decisão das oitavas de final da Libertadores será disputada no Malvinas Argentinas, mas o estádio utilizado normalmente pela Lepra é outro: o Bautista Gargantini, conhecido como "La Catedral del Parque".

➡️De desconhecido a carrasco: Fluminense encara Ind. Rivadavia pela quarta vez no ano, ainda sem vitória

A mudança não acontece apenas pela possibilidade de receber mais torcedores. O Gargantini não atende a todos os requisitos técnicos exigidos pela Conmebol para a Libertadores, principalmente em questões de infraestrutura. Por isso, desde a estreia do clube na competição continental, o Rivadavia passou a mandar os jogos no principal estádio de Mendoza.

continua após a publicidade

O Bautista Gargantini está diretamente ligado à identidade do Independiente Rivadavia. Inaugurado em 1925, o estádio completou 100 anos recentemente e tem capacidade aproximada para 24 mil pessoas. É ali que a La Lepra costuma mandar seus jogos nas competições argentinas e onde a proximidade das arquibancadas com o campo ajuda a criar uma atmosfera mais ligada à identidade do clube.

A situação mudou para a Libertadores. Depois do título da Copa Argentina de 2025, que garantiu a primeira participação internacional oficial da história do Rivadavia, o clube precisou procurar outro palco para cumprir as exigências da Conmebol. Entre os problemas apontados estão questões de iluminação, vestiários, acessos e estrutura necessária para a operação de partidas da competição.

continua após a publicidade

Malvinas resolve estrutura, mas tira efeito de 'caldeirão'

A alternativa foi o Malvinas Argentinas, também localizado no Parque General San Martín. Construído para a Copa do Mundo de 1978, o estádio tem capacidade para cerca de 42 mil pessoas e já conta com estrutura para receber grandes eventos internacionais. A mudança resolve o problema técnico e permite um público maior, mas também gera uma consequência esportiva importante.

Diferentemente do que acontece com alguns clubes argentinos em seus estádios tradicionais, o Independiente Rivadavia tem dificuldade para transformar o Malvinas em um verdadeiro caldeirão. A capacidade do estádio é muito superior ao tamanho habitual de sua torcida, o que dilui a pressão das arquibancadas.

continua após a publicidade

Isso é uma vantagem para o Fluminense. O Tricolor não encontrará em Mendoza um cenário semelhante ao de estádios como a Bombonera, o Monumental ou outras casas argentinas conhecidas pela pressão constante sobre o visitante. Mesmo com a importância histórica da partida para o Ind. Rivadavia, o tamanho do Malvinas reduz o impacto provocado pela torcida local.

Na fase de grupos, quando empatou por 1 a 1 com o Rivadavia em Mendoza, conseguiu desenvolver seu jogo durante diferentes momentos da partida sem sofrer uma pressão externa tão intensa.

continua após a publicidade

Agora, porém, o contexto será diferente. A partida desta terça-feira é tratada pelo Rivadavia como a maior de sua história. Depois do empate por 0 a 0 no Maracanã, uma vitória coloca a equipe entre as oito melhores da América logo em sua primeira Libertadores.

O público, portanto, tende a estar mais mobilizado do que no encontro da fase de grupos. Ainda assim, a dimensão do Malvinas dificulta que a Lepra reproduza o ambiente mais apertado e hostil de sua tradicional casa.

continua após a publicidade

Jogadores do Independiente Rivadavia e do Fluminense perfilados no Malvinas Argentinas (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

➡️Argentina guarda noites marcantes do Fluminense na Libertadores; relembre

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.