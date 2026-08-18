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De desconhecido a carrasco: Fluminense encara Ind. Rivadavia pela quarta vez no ano, ainda sem vitória

Tricolor nunca venceu o rival argentino e agora decide contra ele uma vaga nas quartas da Libertadores

PorPedro BrandãoMendoza (ARG)
18/08/2026 09:42
Atualizado há 1 hora
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Lucho Acosta disputa bola em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Lucho Acosta disputa bola em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

MENDOZA (ARG) - Há poucos meses, o Independiente Rivadavia era praticamente um desconhecido para boa parte da torcida do Fluminense. Nesta terça-feira (18), porém, o clube argentino volta a cruzar o caminho tricolor pela quarta vez, todas em 2026 — e justamente no confronto mais importante entre eles.

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O retrospecto até aqui é incômodo para o Fluminense. Foram três partidas contra o Rivadavia no ano, com uma derrota e dois empates. O Tricolor ainda não conseguiu vencer o adversário.

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O primeiro encontro aconteceu no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. Mesmo jogando em casa, o Fluminense foi derrotado por 2 a 1. Depois, em Mendoza, as equipes empataram por 1 a 1, com John Kennedy marcando nos minutos finais.

Meses depois, o sorteio colocou os dois clubes novamente frente a frente, desta vez nas oitavas de final.

No jogo de ida, mais uma vez no Maracanã, o Fluminense teve muito mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. O Rivadavia voltou a incomodar nas transições e saiu do Rio com um empate por 0 a 0.

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Fluminense x Rivadavia - oitavas de final da Libertadores
Equipes se enfrentaram no Maracanã duas vezes nesta Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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Rival já não tem mais segredos

A repetição dos confrontos mudou completamente a relação do Fluminense com o adversário. Se no início da temporada havia uma necessidade maior de descobrir características, jogadores e estilo do Rivadavia, agora as equipes já se conhecem bem. O time argentino mostrou nos três jogos que se sente confortável sem a bola e procura acelerar quando recupera a posse.

Foi justamente essa característica que Thiago Silva destacou depois do empate no Maracanã.

— Eles querem transição, e nós damos transição. Hoje nós erramos muito em controle de bola, em passes. Isso vai tirando nossa confiança e dando confiança ao adversário para fazer a transição — afirmou o capitão.

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Marcão também trabalhou esse aspecto na vitória sobre o Palmeiras. A utilização de Ganso entre os titulares teve como objetivo aumentar o controle do jogo e diminuir as situações de ida e volta. Agora, a tendência é que a mesma lógica seja aplicada em Mendoza.

Se os três primeiros jogos serviram para Fluminense e Rivadavia se conhecerem, o quarto não oferece margem para aprendizado.

Depois do empate sem gols na ida, quem vencer no Malvinas Argentinas estará nas quartas de final da Libertadores. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

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O Fluminense chega mais confiante depois da vitória de virada por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no primeiro jogo sob o comando interino de Marcão. A resposta encerrou uma sequência sem vitórias e devolveu confiança ao elenco justamente antes da decisão continental.

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