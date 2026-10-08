O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (8), contra o Coritiba, também para defender um tabu que já dura 17 anos. O clube paranaense não vence o Tricolor como visitante pelo Campeonato Brasileiro desde 2009.

A última vitória do Coritiba sobre o Fluminense no Rio aconteceu em 16 de agosto de 2009, quando o Coxa venceu por 3 a 1 no Maracanã. Marcelinho Paraíba marcou duas vezes, e Marcos Aurélio completou o placar para os visitantes.

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Desde então, foram dez confrontos com mando do Fluminense pela Série A, com seis vitórias tricolores e quatro empates.

No primeiro turno deste Brasileirão, as equipes empataram por 1 a 1 no Couto Pereira. Tiago Cóser abriu o placar para o Coritiba, e John Kennedy deixou tudo igual para o Fluminense.

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Antes de enfrentar o Fluminense, Coritiba tem bom desempenho como visitante em 2026

O retrospecto recente do confronto no Rio contrasta com uma das características do Coritiba nesta temporada. A equipe paranaense estabeleceu em 2026 sua melhor campanha como visitante em uma edição da Série A com 20 clubes.

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Após 13 partidas fora de casa, o Coxa já havia conquistado 19 pontos, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Depois disso, sofreu uma goleada por 5 a 0 para o Vasco, também como visitante, mas manteve os 19 pontos acumulados fora de Curitiba.

O Fluminense, por outro lado, tem feito do mando de campo uma das principais forças de sua campanha. No primeiro turno, conquistou 77% dos pontos disputados em casa e elevou o aproveitamento para 83% como mandante no returno antes desta rodada.

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Fluminense e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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