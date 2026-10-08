Martinelli e Pedro Morisco dividiram concentração, treinamentos e jogos pela Seleção Brasileira nas últimas semanas. Nesta quinta-feira (8), os dois estarão em lados opostos no Maracanã. O volante do Fluminense e o goleiro do Coritiba se reencontram apenas cinco dias depois do fim da Data Fifa, agora como adversários pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois viveram a primeira convocação para a Seleção principal sob o comando de Carlo Ancelotti. Morisco, de 22 anos, esteve na lista inicial para os amistosos contra Austrália e Índia, e Martinelli foi chamado posteriormente para substituir João Pedro, do Chelsea, cortado por lesão.

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A passagem terminou com os dois em campo na mesma partida. Morisco foi titular na vitória por 4 a 0 sobre a Índia, no sábado (3), em Calcutá, e permaneceu durante os 90 minutos. Martinelli entrou no segundo tempo e participou de aproximadamente meia hora do amistoso.

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Martinelli e Morisco viveram primeiras experiências na Seleção antes de Fluminense x Coritiba

A convocação de Morisco encerrou um período de 15 anos sem jogadores do Coritiba chamados para a Seleção principal. O goleiro admitiu que não esperava receber a oportunidade tão cedo, justamente em sua primeira temporada completa como titular na Série A.

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Martinelli também recebeu sua primeira chance na equipe principal. Formado em Xerém, o volante voltou ao Fluminense nesta semana e participou normalmente dos treinamentos antes do confronto com o Coritiba.

Fluminense e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. Para os dois jogadores, o duelo acontece menos de uma semana depois de encerrarem juntos a primeira experiência com a Seleção Brasileira principal.

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