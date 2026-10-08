Marcão definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Coritiba nesta quinta-feira (8), às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como antecipado pelo Lance!, Savarino ganhou a vaga de Soteldo e começa entre os titulares na volta do Tricolor aos gramados após a Data Fifa.

O técnico do Tricolor também promoveu as mudanças esperadas por conta dos três desfalques. Renê, com dores no tornozelo, será preservado, e Guilherme Arana assume a lateral esquerda. Nonato e Canobbio cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

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Hércules entra no meio-campo na vaga de Nonato, e Kevin Serna substitui Canobbio na escalação do Fluminense para pegar o Coritiba. Ganso também retorna ao time titular depois de começar no banco na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, antes da pausa.

Martinelli, que retornou nesta semana após defender a Seleção Brasileira, está confirmado normalmente entre os titulares.

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Escalação do Fluminense contra o Coritiba

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Ganso; Kevin Serna, Savarino e Hulk.

O Fluminense inicia contra o Coritiba uma sequência importante no calendário. Depois do confronto desta quinta, o Tricolor enfrenta o Flamengo no domingo (11), pelo Brasileirão, e recebe o Palmeiras na quarta-feira (14), pela ida da semifinal da Libertadores.

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O Fluminense entra em campo na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. O Tricolor perdeu uma posição após a vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo, na abertura da 29ª rodada. A equipe mineira também chegou aos 48 pontos, mas leva vantagem no número de vitórias. Com isso, o time de Marcão busca vencer o Coritiba para retomar uma vaga no G-4

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