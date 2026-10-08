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STJD arquiva investigação sobre Lucho Acosta, do Fluminense

Meia argentino era investigado após alerta sobre volume anormal de apostas em cartão amarelo recebido contra o Bragantino

PorJoanna ColaçoBernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 15:04
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Com Lucas Piton e Léo Jardim desolados, Lucho Acosta comemora o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
Com Lucas Piton e Léo Jardim desolados, Lucho Acosta comemora o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu arquivar a investigação que apurava uma possível participação de Lucho Acosta, do Fluminense, em um esquema de manipulação de resultados. Após cerca de dois meses e meio de análise, não foram encontrados elementos que indiquem o envolvimento do meia argentino com apostas relacionadas a uma partida do Campeonato Brasileiro.

O caso teve início depois do empate por 1 a 1 entre Fluminense e Bragantino, em 17 de julho, no Maracanã, pela 19ª rodada. A partida gerou um alerta devido ao volume considerado fora do padrão de apostas relacionadas a um cartão amarelo recebido por Lucho Acosta durante o confronto.

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STJD não encontrou indícios de benefício ao jogador

Durante a apuração, foram analisadas as circunstâncias do cartão e possíveis conexões do atleta com as movimentações identificadas no mercado de apostas. Ao fim do procedimento, porém, não foram encontrados indícios de que Lucho tenha se beneficiado ou participado da operação.

Com isso, o jogador não será denunciado pela Procuradoria do STJD no âmbito esportivo. Apesar do arquivamento, o caso ainda pode ganhar novos capítulos caso surjam informações relevantes em outras frentes de investigação. O prazo previsto para a punição no âmbito desportivo chegou ao fim, mas a existência de novos elementos em uma eventual investigação cível pode levar a uma nova análise do episódio.

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Lucho Acosta em campo pelo Fluminense na ida da semifinal do Carioca (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Gazeta Press)
Lucho Acosta em campo pelo Fluminense na ida da semifinal do Carioca (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Gazeta Press)

➡️Fluminense terá quatro mudanças para enfrentar o Coritiba; veja provável escalação

Caso Bruno Henrique é exemplo de reabertura

Um caso envolvendo Bruno Henrique, do Flamengo, mostra que um procedimento arquivado pode voltar a ser analisado caso novas informações apareçam.

O atacante também havia sido relacionado a alertas de movimentações consideradas suspeitas em apostas, em novembro de 2023. Naquele momento, o STJD arquivou a investigação. Meses depois, entretanto, uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público trouxe novos elementos ao caso, levando a Procuradoria do tribunal esportivo a retomar a apuração.

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Por isso, embora a investigação envolvendo Lucho Acosta tenha sido encerrada neste momento, o STJD pode voltar a examinar a situação caso sejam apresentados fatos novos.

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