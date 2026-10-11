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Carrasco do Flamengo, Castillo deve ganhar chance como titular do Fluminense no Fla-Flu

Argentino marcou duas vezes contra o Rubro-Negro na conquista da Recopa pelo Lanús e pode começar o clássico deste domingo no lugar de Hulk

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 07:15
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Castillo em jogo do Fluminense na Libertadores
Castillo em jogo do Fluminense na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Rodrigo Castillo deve ganhar uma oportunidade como titular do Fluminense diante do Flamengo. Carrasco do Rubro-Negro na conquista da Recopa Sul-Americana de 2026 pelo Lanús, o argentino é o favorito para comandar o ataque tricolor no Fla-Flu deste domingo (11), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Marcão deve utilizar uma equipe mista no clássico, preservando alguns titulares para a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, na quarta-feira (14). Hulk está entre os jogadores que devem começar no banco de reservas, abrindo espaço para Castillo atuar como referência ofensiva.

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O atacante já enfrentou o Flamengo pelo Fluminense nesta temporada. Em abril, entrou no segundo tempo da derrota por 2 a 1, pelo Brasileirão.

Hoje no Fluminense, Castillo foi decisivo contra o Flamengo na Recopa

Em fevereiro, Castillo foi um dos protagonistas do título da Recopa Sul-Americana conquistado pelo Lanús. O argentino do Fluminense marcou nas duas partidas da decisão contra o Flamengo e teve participação importante no resultado que garantiu a taça ao clube de Buenos Aires.

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No jogo de ida, disputado na Argentina, fez o único gol da vitória por 1 a 0. O centroavante ainda teve outros dois gols anulados durante o confronto.

➡️Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Uma semana depois, no Maracanã, voltou a balançar as redes. Castillo aproveitou uma falha do goleiro Rossi e abriu o placar para o Lanús. O Flamengo conseguiu a virada por 2 a 1 no tempo regulamentar e levou a decisão para a prorrogação, mas os argentinos marcaram mais duas vezes e venceram por 3 a 2, conquistando o título com um placar agregado de 4 a 2.

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Poucos dias depois da conquista em cima do Flamengo, Castillo acertou sua transferência para o Fluminense. O Tricolor desembolsou cerca de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 52 milhões na cotação da época) pelo atacante, que assinou contrato até o fim de 2030.

Nova oportunidade no Fluminense

Contratado para reforçar o comando de ataque, Castillo perdeu espaço após a chegada de Marcão. A boa fase de Hulk, que assumiu o protagonismo ofensivo da equipe, diminuiu as oportunidades do argentino. O centroavante soma 26 partidas e quatro gols pelo clube.

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A provável escalação do Fluminense contra o Flamengo: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo.

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O Fluminense ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 51 pontos, enquanto o Flamengo lidera a competição, com 61. Depois do clássico, o Tricolor enfrenta o Palmeiras pela ida da semifinal da Libertadores.

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Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
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