Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão ao vivo do Premiere. Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo FLA FLU Brasileirão 30º rodada Data e Hora 17h30 (Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

O Flamengo lidera a competição com 61 pontos e tenta manter a vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. O Fluminense aparece em terceiro, com 51, e pode reduzir para sete pontos a diferença para o rival em caso de vitória.

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Os dois clubes também disputam as semifinais da Libertadores na próxima semana. O Tricolor recebe o Palmeiras na quarta-feira (14), enquanto o Rubro-Negro visita o Estudiantes, na Argentina, na quinta-feira (15).

Como chegam Flamengo e Fluminense

O Flamengo chega ao clássico após empatar por 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro. A equipe de Leonardo Jardim abriu dois gols de vantagem, mas sofreu o empate após a expulsão de Jorginho. O resultado deixou o Rubro-Negro com 61 pontos, apenas um à frente do Palmeiras na liderança do Brasileirão.

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O Fluminense, por sua vez, goleou o Coritiba por 4 a 0, no Maracanã, com três gols de Savarino e um de Lucho Acosta. O Tricolor ocupa a terceira colocação, com 51 pontos, e pode diminuir para sete a diferença em relação ao rival em caso de vitória.

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Para o clássico, o Flamengo não terá Jorginho, suspenso, e Arrascaeta, que se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo. Léo Ortiz e Varela voltam a ficar à disposição de Leonardo Jardim. Saúl e De La Cruz disputam espaço no meio-campo.

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Do lado tricolor, Marcão terá os retornos de Nonato e Canobbio, que cumpriram suspensão diante do Coritiba. Renê, preservado na última rodada por dores no tornozelo, também pode voltar. Savarino ganhou força na disputa por uma vaga entre os titulares após marcar três gols, enquanto a comissão técnica avalia o desgaste físico do elenco antes da semifinal da Libertadores.

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Tudo sobre o clássico

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (De La Cruz) e Lucas Paquetá; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro.

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Ignácio, Millán e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino (Serna) e Castillo.