Flamengo e Fluminense entram em campo neste domingo (11), às 17h30, no Maracanã, divididos entre o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Com os dois clubes classificados para as semifinais da competição continental, o clássico coloca os treinadores diante do dilema de preservar jogadores ou utilizar força máxima em um confronto direto na parte de cima da tabela.

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O cenário é diferente para cada lado. Enquanto Marcão decidiu rodar o elenco tricolor e deve utilizar uma formação mista, Leonardo Jardim indicou que não pretende poupar jogadores. A situação do Flamengo no Brasileirão pesa na decisão, já que o Rubro-Negro lidera a competição com 61 pontos, apenas um à frente do Palmeiras.

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O Fluminense ocupa a terceira colocação, com 51 pontos, e pode diminuir para sete a distância em relação ao Flamengo. Apesar da importância do clássico, a comissão técnica tricolor prioriza a recuperação física dos jogadores para o confronto de quarta-feira (14), contra o Palmeiras, pela ida da semifinal da Libertadores.

Fluminense deve ter titulares no banco contra o Flamengo

Marcão deve promover várias mudanças em relação ao time que goleou o Coritiba por 4 a 0, na última quinta-feira (8). Hulk, Thiago Silva, Ganso, Hércules e Guga estão entre os jogadores que devem começar o clássico no banco de reservas.

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A tendência é que o Fluminense entre em campo contra o Flamengo com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo.

A formação abre espaço para jogadores que vinham recebendo menos oportunidades. Castillo, por exemplo, pode começar como titular justamente contra o Flamengo, adversário diante do qual marcou duas vezes na Recopa Sul-Americana deste ano, quando defendia o Lanús.

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Flamengo precisa defender liderança do Brasileirão

O Flamengo chega ao confronto pressionado pela disputa do título brasileiro. O empate por 2 a 2 com o Santos, na última quinta-feira, permitiu que o Palmeiras diminuísse para apenas um ponto a diferença na liderança.

Leonardo Jardim indicou que pretende utilizar o que tiver de melhor à disposição, apesar da proximidade da semifinal contra o Estudiantes, marcada para quinta-feira (15), na Argentina.

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– É a trajetória de quem quer jogar para ganhar, se fosse para jogar pelo meio da tabela seria fácil, poderíamos gerir jogadores, como algumas equipes trocam 10 jogadores pra descansar pra outras provas. Nós não podemos. Temos que entrar com o nosso melhor em todas as competições – afirmou o treinador após o empate contra o Santos.

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O português também terá problemas para montar a equipe do Flamengo contra o Fluminense. Jorginho está suspenso, e Arrascaeta segue fora após passar por cirurgia no punho esquerdo. Por outro lado, Varela e Léo Ortiz voltam a ficar à disposição.

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A bola vai rolar para o clássico às 17h30 deste domingo, no Maracanã.