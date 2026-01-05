A equipe sub-20 do Flamengo se prepara para representar o clube nos três primeiros compromissos do Campeonato Carioca, contra Portuguesa (jogo antecipado da 5ª rodada, no dia 11), Bangu (1ª rodada, no dia 14) e Volta Redonda (2ª rodada, no dia 17). O Lance!, então, separou uma lista com três nomes que já atuaram entre os profissionais e terão oportunidade de assegurar de vez uma vaga no time principal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Trio do Flamengo quer se firmar entre profissionais:

Iago Teodoro (zagueiro, 20 anos)

Capitão na base, Iago Teodoro tem muito prestígio com os torcedores, principalmente pela personalidade demonstrada ao fazer gol salvador e ainda bater pênalti com cavadinha na final do Mundial Sub-20 contra o Barcelona. No time profissional, porém, não recebeu grandes chances. A quarta opção da zaga na última temporada foi o jovem João Victor, mas o garoto não aproveitou as oportunidades.

Agora, no entanto, o Flamengo contratou o zagueiro Vitão para disputar posição com Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Ainda assim, Iago pode passar à frente do companheiro João Victor e, quem sabe, assegurar um lugar de mais prestígio no elenco principal de Filipe Luís.

continua após a publicidade

Iago Teodoro comemora título do Mundial de Clubes Sub-20 no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Guilherme Gomes (meia, 19 anos)

Guilherme mostrou suas credenciais na última rodada do Brasileirão, quando o Flamengo foi escalado contra o Mirassol com time alternativo e o meia marcou dois gols. O mais importante o garoto já tem: moral com o técnico Filipe Luís. Na época em que o ex-lateral treinava o time sub-20, foi ele o jogador mais utilizado.

O jovem atua prioritariamente como meia-armador, mas pisa bem na área e pode jogar em diferentes funções no campo ofensivo. A descrição até faz lembrar o jogo de Arrascaeta, justamente a grande inspiração de Guilherme.

continua após a publicidade

Por mais que o Flamengo esteja bem servido de opções ofensivas, nomes como Michael e Cebolinha podem ser negociados nesta janela. Seria a oportunidade, possivelmente, para Guilherme figurar com mais frequência em jogos importantes.

Guilherme Gomes celebra um de seus dois gols contra o Mirassol (Foto: Cleder Rodrigues Damasceno / RP Fotopress)

Douglas Telles (atacante, 18 anos)

Douglas Telles já mostrou que tem estrela: em seus dois jogos no profissional, balançou as redes. Canhoto e habilidoso, o garoto atua preferencialmente aberto pelo lado direito, mas claramente tem faro de gol. Assim como Guilherme, busca mostrar seu melhor futebol no Carioca e conta com as possíveis saídas de opções ofensivas para se tornar opção para Filipe Luís.

Douglas Telles recebe carinho dos companheiros após primeiro gol pelo time profissional do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

➡️ Jogadores em alta podem render milhões ao Flamengo na janela

Quem mais jogará?

O Flamengo será treinado pelo técnico sub-20 Bruno Pivetti nos primeiros jogos do Carioca. Além dos nomes citados, contará com outros atletas que já defenderam o clube no futebol profissional, como João Victor, Daniel Sales, Johnny, Pablo Lucio e Joshua. O goleiro Léo Nanetti, quarta opção no elenco "número 1", deve ser escalado. Também lutam por minutos Wanderson, Lucas Vieira, João Camargo, Pedro Fachinetti, Yago Melo e Bruno Xavier. Destaque do sub-17, Ryan Roberto estará no elenco.

Calendário do Flamengo em janeiro

05/01: início da janela de transferências

11/01: Flamengo x Portuguesa - Carioca (time sub-20 joga)

12/01: jogadores do time principal se apresentam para iniciar pré-temporada

14/01: Bangu x Flamengo - Carioca (time sub-20 joga)

17/01: Volta Redonda x Flamengo - Carioca (time sub-20 joga)

21/01: Flamengo x Vasco - Carioca (time principal joga)

25/01: Fluminense x Flamengo - Carioca (time principal joga)

28/01: São Paulo x Flamengo - Brasileirão (time principal joga)