Sub-20 joga o Carioca: saiba três nomes que buscam se firmar no profissional do Flamengo
Jovens representarão o Rubro-Negro nos três primeiros jogos do Estadual
A equipe sub-20 do Flamengo se prepara para representar o clube nos três primeiros compromissos do Campeonato Carioca, contra Portuguesa (jogo antecipado da 5ª rodada, no dia 11), Bangu (1ª rodada, no dia 14) e Volta Redonda (2ª rodada, no dia 17). O Lance!, então, separou uma lista com três nomes que já atuaram entre os profissionais e terão oportunidade de assegurar de vez uma vaga no time principal.
Trio do Flamengo quer se firmar entre profissionais:
Iago Teodoro (zagueiro, 20 anos)
Capitão na base, Iago Teodoro tem muito prestígio com os torcedores, principalmente pela personalidade demonstrada ao fazer gol salvador e ainda bater pênalti com cavadinha na final do Mundial Sub-20 contra o Barcelona. No time profissional, porém, não recebeu grandes chances. A quarta opção da zaga na última temporada foi o jovem João Victor, mas o garoto não aproveitou as oportunidades.
Agora, no entanto, o Flamengo contratou o zagueiro Vitão para disputar posição com Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Ainda assim, Iago pode passar à frente do companheiro João Victor e, quem sabe, assegurar um lugar de mais prestígio no elenco principal de Filipe Luís.
Guilherme Gomes (meia, 19 anos)
Guilherme mostrou suas credenciais na última rodada do Brasileirão, quando o Flamengo foi escalado contra o Mirassol com time alternativo e o meia marcou dois gols. O mais importante o garoto já tem: moral com o técnico Filipe Luís. Na época em que o ex-lateral treinava o time sub-20, foi ele o jogador mais utilizado.
O jovem atua prioritariamente como meia-armador, mas pisa bem na área e pode jogar em diferentes funções no campo ofensivo. A descrição até faz lembrar o jogo de Arrascaeta, justamente a grande inspiração de Guilherme.
Por mais que o Flamengo esteja bem servido de opções ofensivas, nomes como Michael e Cebolinha podem ser negociados nesta janela. Seria a oportunidade, possivelmente, para Guilherme figurar com mais frequência em jogos importantes.
Douglas Telles (atacante, 18 anos)
Douglas Telles já mostrou que tem estrela: em seus dois jogos no profissional, balançou as redes. Canhoto e habilidoso, o garoto atua preferencialmente aberto pelo lado direito, mas claramente tem faro de gol. Assim como Guilherme, busca mostrar seu melhor futebol no Carioca e conta com as possíveis saídas de opções ofensivas para se tornar opção para Filipe Luís.
Quem mais jogará?
O Flamengo será treinado pelo técnico sub-20 Bruno Pivetti nos primeiros jogos do Carioca. Além dos nomes citados, contará com outros atletas que já defenderam o clube no futebol profissional, como João Victor, Daniel Sales, Johnny, Pablo Lucio e Joshua. O goleiro Léo Nanetti, quarta opção no elenco "número 1", deve ser escalado. Também lutam por minutos Wanderson, Lucas Vieira, João Camargo, Pedro Fachinetti, Yago Melo e Bruno Xavier. Destaque do sub-17, Ryan Roberto estará no elenco.
Calendário do Flamengo em janeiro
05/01: início da janela de transferências
11/01: Flamengo x Portuguesa - Carioca (time sub-20 joga)
12/01: jogadores do time principal se apresentam para iniciar pré-temporada
14/01: Bangu x Flamengo - Carioca (time sub-20 joga)
17/01: Volta Redonda x Flamengo - Carioca (time sub-20 joga)
21/01: Flamengo x Vasco - Carioca (time principal joga)
25/01: Fluminense x Flamengo - Carioca (time principal joga)
28/01: São Paulo x Flamengo - Brasileirão (time principal joga)
