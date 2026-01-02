menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopinha

Onde estão os jogadores do último título do Flamengo na Copinha?

Rubro-Negro não disputará a próxima edição do torneio

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
10:00
São Paulo 0x1 Flamengo - Copinha
imagem cameraJogadores do Flamengo com a taça de 2018 (Foto: Luis Moura/ WPP/Lancepress!)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

A Copinha de 2026 está chegando! O torneio começa no dia 2 de janeiro. A competição deste ano, no entanto, tem uma ausência importante: o tetracampeão Flamengo. O time carioca utilizará o elenco sub-20 no início do Campeonato Carioca. A última vez que o Rubro-Negro foi campeão do torneio de juniores foi em 2018. O Lance! mostra para você por onde anda cada um dos jogadores.

continua após a publicidade

Relacionadas

Na campanha de 2018, o Flamengo, com o técnico Maurício Souza, avançou em primeiro no seu grupo, com sete pontos. Na fase eliminatória, eliminou Elosport, Coritiba, Audax, Avaí e Portuguesa. Na decisão, bateu o São Paulo por 1 a 0, com gol do centroavante Wendel. O time carioca encerrou a Copinha invicto.

Destaques da campanha do Flamengo na Copinha

O goleiro Yago Darub fez alguns milagres durante os pouco mais de 90 minutos da partida. O jovem rubro-negro foi o responsável pelo Tricolor não ter saído do zero na decisão. Foi bem pelo alto e também por baixo. Ao lado de Patrick e Matheus Dantas, Darub foi o destaque do Mengão na conquista do tetra da Copinha.

continua após a publicidade

Dos titulares da decisão contra o São Paulo, Hugo Moura, atualmente no Vasco, e Pepê, no Vitória, receberam chances no time principal.

Elenco campeão em 2018 tinha Samuel Lino e Hugo Souza

Dois jogadores do Flamengo campeão da Copinha em 2018 se destacam no futebol nacional, um deles no próprio Rubro-Negro. Samuel Lino, a maior contratação da história do Rubro-Negro (R$ 195 milhões), esteve no elenco tetracampeão. Após deixar o time carioca nos juniores, o atacante retornou após passagem no futebol europeu.

Samuel Lino com a taça da Copinha 2019 (Foto: Divulgação/Flamengo)
Samuel Lino com a taça da Copinha 2019 (Foto: Divulgação/Flamengo)

No banco, Hugo Souza era o reserva imediato de Yago Darub. Diferentemente de Samuel Lino, ele recebeu oportunidades no profissional. Entretanto, após acumular falhas, o goleiro deixou o clube carioca. Na atual temporada, foi um dos destaques do Corinthians na conquista da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Vinicius Souza, o Vinição, jogador do Wolfsburg, da Alemanha, também fez parte do elenco.

Confira onde está os titulares do Flamengo na final da Copinha 2018

Goleiro

Yago Darub - Dothan United Soccer

Laterais

Bernardo - Último clube foi o São Vicente Pereira (Portugal, Campeonato Distrital)
Pablo Maldini - Último clube foi o Colo Colo (BA)

Zagueiros

Matheus Dantas - Kitchee (Hong Kong)
Patrick - Bangu

Meias

Hugo Moura - Vasco
Theo - Lagarto FC (SE)
Pepê - Vitória

Atacantes

Bill - Nova Iguaçu
Wendel - CD Santa Clara (Portugal)
Lucas Silva - Boavista

Técnico

  • Maurício Souza - Persija Jakarta (Indonésia).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias