Joia do Lance!: Flamengo tem Pablo Lúcio como grande aposta da base

O Flamengo utilizará a equipe sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca de 2026 e tem em Pablo Lúcio uma das grandes promessas rubro-negras. Volante de 18 anos e 1,88 metro, o jogador tem multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de R$ 312 milhões. Com contrato até o fim de 2027, ele é acompanhado de perto por Filipe Luís desde as categorias de base.

Nascido em Joinville, Pablo chegou ao Flamengo aos 12 anos. Antes disso, conciliava futsal e futebol de campo em Santa Catarina, até ser convidado para um período de testes no Trieste, clube parceiro do Rubro-Negro em Curitiba. Foram quatro meses no Paraná até a mudança definitiva para o Rio de Janeiro.

A captação do atleta foi feita por Luiz Carlos Azevedo, então gerente de futebol do Flamengo, hoje no Atlético-MG. O jovem chegou ao clube atuando como meia, com possibilidade de jogar aberto pelos lados, até passar por uma mudança de função na categoria sub-15.

Foi sob o comando do técnico Leo Cherede, o jogador foi recuado e passou a atuar como volante. Em entrevista ao Lance!, o treinador — hoje auxiliar de Cauan Almeida no profissional do Avaí — relembra a chegada de Pablo ao Rubro-Negro e a transição para a nova posição.

— Desde que chegou, Pablo demonstrou muita qualidade técnica, um biotipo interessante, com boa estatura para a idade, além de sinais claros de talento e capacidade de evolução. Como qualquer jogador jovem, apresentou oscilações de rendimento, tanto por fatores de campo, dentro de um contexto competitivo maior, como o Flamengo, quanto por questões extracampo, como a adaptação a uma nova realidade de clube, cidade e mudanças familiares — compartilhou Cherede.

O treinador destaca que a transição para a função de volante aconteceu gradualmente, saindo de perto do gol até jogar à frente da zaga.

— Na categoria sub-15, pude conhecê-lo melhor e entender com mais clareza suas virtudes e fragilidades. Ele atuou bastante em funções mais próximas do ataque, como extremo, meia ou até como falso 9. Sua principal virtude era o último passe, capaz de gerar assistências, além de uma boa capacidade de finalização. Por outro lado, apresentava dificuldades ao receber a bola de costas para o gol adversário, especialmente sob pressão — contou Leo.

— A partir disso, passamos a estimulá-lo a jogar mais de frente para o campo adversário, inicialmente como um camisa 8, cobrando maior intensidade na ocupação dos espaços e na pressão sobre a bola. Houve uma evolução significativa nos indicadores físicos e também na participação defensiva, com mais roubadas de bola e interceptações. Pela grande qualidade na construção do jogo, na leitura de espaços e nos passes em profundidade, também foi testado como camisa 5, atuando como um volante construtor, responsável por ditar o ritmo da equipe. Adaptou-se bem às funções, teve destaque e chegou à Seleção Brasileira atuando nessas posições — completou.

Foi como volante que chamou a atenção de Filipe Luís no sub-17. Em 2024, os dois conquistaram a Copa Rio, com vitória sobre o Vasco, no primeiro título da carreira do treinador.

A relação seguiu quando o ídolo rubro-negro assumiu o sub-20. Pablo Lúcio continuou no radar do treinador e passou a ser chamado com frequência para treinos acima da categoria. O cenário se manteve após a promoção do treinador ao time profissional, e o meio-campista integrou a lista da pré-temporada nos Estados Unidos e trabalhou com o elenco principal.

Em entrevista à Flamengo TV na época, a joia disse que a oportunidade de estar com os profissionais era "a realização de um sonho". Ele admitiu, ainda, que foi surpreendido pelo convite.

— É a realização de um sonho, não esperava estar aqui. Um sonho meu e da minha família também. Espero continuar aqui, trabalhando firme e forte.

Apesar da experiência entre os profissionais no início ao ano, ele praticamente não teve minutos ao longo de 2025. Além de ter participado do amistoso com o São Paulo nos EUA, a joia teve apenas 20 minutos em campo com Filipe Luís em jogos oficiais, na goleada por 5 a 0 sobre a Portuguesa no Campeonato Carioca.

Leo Cherede analisa o processo de transição do jovem desde a base até o profissional. O ex-técnico do Flamengo pede paciência e acredita que Pablo ainda tem o que aproveitar no sub-20, mas vê potencial no volante para conquistar um espaço no time principal.

— Todo processo de transição é único e delicado, pois depende de muitos fatores. Um deles, como você citou, é a concorrência elevada que o Flamengo oferece atualmente. Pablo ainda é jovem, tem um caminho a cumprir no sub-20, e cada experiência junto ao elenco profissional contribuirá para sua formação como atleta e indivíduo. O mais importante é manter a mente aberta para continuar evoluindo e, ao mesmo tempo, estar preparado para aproveitar as oportunidades. Analisando exclusivamente o aspecto técnico, ele tem, sim, potencial para, no futuro, integrar o elenco profissional do Flamengo — comentou.

Campeão da Libertadores e do Mundial sub-20 pelo Mais Querido neste ano, o jovem voltou a ganhar visibilidade na última rodada do Brasileirão de 2025. O Flamengo entrou em campo majoritariamente com jogadores da base, com Bruno Pivette comandando a equipe, e empatou por 3 a 3 com o Mirassol. Pablo Lúcio foi destaque com ótima atuação.

O elenco principal do Flamengo, que encerrou a temporada apenas no dia 18 de dezembro na final da Copa Intercontinental, irá priorizar a preparação para o início do Brasileirão, no fim de janeiro. Assim, a tendência é que o volante de 18 anos integre o time das primeiras rodadas do Cariocão. Ele desponta como uma das principais promessas do clube e terá a chance de buscar um lugar entre os profissionais.

Pablo Lúcio com a taça da Supercopa do Brasil do Flamengo (Foto: Divulgação)

