Douglas Telles celebra gol no primeiro lance como profissional do Flamengo

O Flamengo goleou o Sport fora de casa pelo placar de 5 a 1 em um dia muito especial para um jovem jogador formado no Ninho do Urubu. Após o duelo deste sábado (15), na Arena Pernambuco, o atacante Douglas Telles, quem fechou o placar da partida, celebrou o tento anotado no primeiro toque na bola pelo elenco profissional e destacou a emoção de ter marcado no dia do aniversário de 130 anos do clube.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo celebra 130 anos com ações especiais na Gávea

— O que eu estou sentindo aqui, acho que não tem nem como explicar. Uma sensação de realização não só do meu sonho, mas do sonho da minha família, da minha mãe, de todo mundo que esteve comigo esse momento todo. E poder hoje marcar no ano de sábado do Flamengo, acho que é inesquecível — disse Douglas, ao "Prime Video".

Douglas Telles vestiu a camisa 81 do Flamengo, em referência ao mágico ano de 1981 com os títulos da Libertadores e do Mundial. O jovem entrou no lugar de Bruno Henrique, ídolo do Rubro-Negro, e fez valer a oportunidade dada por Filipe Luís com menos de um minuto em campo.

continua após a publicidade

Douglas Telles elogiado

Após o jogo, o jovem esteve ao lado de Luiz Araújo, outra referência técnica do elenco e quem empatou o jogo para o Flamengo ainda na primeira etapa. O atacante brincou e elogiou a promessa.

— Tem que falar bem aí. A minha primeira entrevista foi no Mirassol e eu falei muito mal (risos). Mas creio que, hoje, os moleque da base já vêm mais maduros do que antigamente. É um menino muito bom, muito feliz por ele ter marcado esse gol, ainda mais aniversário do Flamengo. Então desejamos parabéns ao "Douglinha" e toda a Nação — disse Luiz Araújo.

continua após a publicidade

Luiz Araújo marcou o primeiro gol do Flamengo (Foto: Marlon Costa/AGIF/GazetaPress)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Além de Douglas e Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique e Ayrton Lucas marcaram na goleada sobre o Sport. Com o resultado, o Flamengo foi a 71 pontos e vira a chave de olho no clássico com o Fluminense, na quarta-feira (19), no Maracanã.