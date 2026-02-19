Rossi reencontra o Lanús em decisão do Flamengo na Recopa Sul-Americana

LANÚS (ARG) - O Flamengo visita o Lanús nesta quinta-feira (19), às 21h (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O confronto, no estádio Ciudad de Lanús, ficará marcado para o goleiro Rossi, titular na meta rubro-negra. Afinal, o argentino reencontrará o ex-clube em uma partida que pode marcar o início da caminhada do time brasileiro em busca do bicampeonato da Recopa.

Antes de ser negociado com o clube carioca, Rossi, que tinha contrato com o Boca Juniors, foi emprestado ao Lanús. Ele defendeu a equipe do considerado o "maior clube de bairro da Argentina" entre julho de 2019 e julho de 2020. Nesse período, disputou 30 partidas e saiu sem sofrer gols em oito delas, chamando a atenção no futebol local.

Rossi durante partida do Lanús (Foto: Divulgação)

Diante desse cenário, Rossi terá de lidar com a pressão de mais de 40 mil torcedores esperados na La Fortaleza, como é conhecido o estádio do Lanús. Para o Flamengo, o clima é de confiança no goleiro rubro-negro, que foi decisivo em partidas importantes da Libertadores de 2026, como contra Estudiantes e Racing, competição na qual o clube conquistou o tetracampeonato.

Reencontro especial na Argentina com outro ex-clube de Rossi, goleiro do Flamengo

Já em solo argentino, o Flamengo finalizou a preparação na Casa Amarilla, centro de treinamento do Boca Juniors, na quarta-feira. No local, Rossi reencontrou ex-companheiros e funcionários do clube onde viveu um dos períodos mais marcantes da carreira.

A reportagem do Lance!, que esteve presente no CT, registrou o momento em que o goleiro conversava com funcionários e conhecidos do Boca, em um clima descontraído antes do duelo decisivo pela Recopa.

Rossi, goleiro do Flamengo, no CT do Boca Juniors (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Momento do goleiro no Rubro-Negro

Rossi foi um dos principais nomes do Flamengo na temporada 2025, que contou com os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Com contrato até dezembro de 2027, o argentino conta com 153 jogos com a camisa rubro-negra.

