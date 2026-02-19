Da frustração em 2017 à nova chance: Paquetá mira primeiro título internacional pelo Flamengo

LANÚS (ARG) - O Flamengo encara o Lanús, da Argentina, na noite desta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Assim como outros jogadores do elenco, essa pode ser a primeira taça internacional de Lucas Paquetá com a camisa rubro-negra. O Garoto do Ninho, aliás, tem como principal partida pelo Flamengo a decisão da Sul-Americana, em 2017, quando o time levou a pior contra o Independiente na decisão.

Antes de vestir as cores do Milan, da Itália, Paquetá fez uma grande temporada com a camisa rubro-negra em 2017 (que contou com o título carioca). O jogo mais especial daquele ano foi justamente a decisão contra o Independiente, no Maracanã, quando o Flamengo buscava sua primeira taça do torneio.

Com o estádio lotado, o meia era uma das principais apostas para a decisão. Ele, inclusive, marcou o gol do rubro-negro no empate por 1 a 1. Entretanto, o Flamengo não conseguiu bater o Independiente, que venceu na Argentina por 2 a 1, e acabou vice-campeão em casa.

Em sua coletiva de despedida do clube, Paquetá revelou que a partida contra o Independiente foi a mais especial de sua primeira passagem pelo Flamengo.

- A final da Sul-Americana (foi a partida mais marcante pelo Flamengo). Acho que foi uma final que a gente não saiu com o título, mas foi um jogo marcante, que eu assumi minha titularidade. Eu fui muito bem. A torcida foi sensacional. Me marcou muito - disse Paquetá.

Paquetá na final da Sul-Americana (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ou seja, após jogar na Europa e voltar para casa, o meia brasileiro tem a chance de conquistar seu primeiro título internacional com a camisa rubro-negra, o que coroaria logo no início de sua segunda passagem pelo clube.

Paquetá foi vice-campeão em 2026 pelo Flamengo

Essa será a segunda decisão que Paquetá disputará com a camisa do Flamengo. Afinal, o meia reestreou pelo clube justamente na decisão da Supercopa Rei, quando perdeu para o Corinthians, em Brasília.

O meia entrou no segundo tempo da decisão, no estádio Mané Garrincha, e havia realizado apenas um treino com o grupo após sua chegada. Ou seja, a tendência é que, contra o Lanús, quando deve começar como titular, Paquetá tenha uma participação muito maior em campo, principalmente pela maior sintonia e ritmo de jogo com os companheiros.

