Flamengo e Mirassol se despedem do Brasileirão com empate de seis gols

Mirassol e Flamengo se despediram do Brasileirão 2025 com um grande jogo de futebol e um empate por 3 a 3 neste sábado (6), no José Maria de Campos Maia, pela 38ª e última rodada da competição. Douglas Telles e Guilerme (duas vezes) colocaram os visitantes em vantagem em três oportunidades, mas Chico Kim, Alesson e Cristian Renato igualaram o placar para os donos da casa.

O resultado, contudo, tem pouco interfere na tabela, já que as duas equipes não tinham mais pretensões na competição. Desta forma, o Mirassol encerra a campanha histórica no Campeonato Brasileiro com 67 pontos, na quarta colocação, enquanto o campeão Flamengo termina o torneio com 79 pontos.

Mirassol x Flamengo: como foi o jogo?

Mesmo sem grandes objetivos na tabela, Mirassol e Flamengo construíram um primeiro tempo intenso no Maião, marcado por alternância de controle. Os donos da casa mantiveram a posse e ditaram o ritmo com trocas de passes longas, enquanto os visitantes responderam com transições rápidas e eficiência nas chegadas ao ataque.

O placar começou a se mover aos 8 minutos, quando Douglas Telles aproveitou rebote da finalização de Guilherme — um chute desviado que explodiu na trave — e completou para abrir o marcador para o Rubro-Negro. A resposta do Mirassol veio pouco depois, aos 13', na jogada mais bem construída da equipe na etapa: circulação rápida de bola até Felipe Jonatan tocar de calcanhar para Chico Kim acertar o ângulo e empatar.

Mesmo com o Leão Caipira mantendo domínio territorial, o Flamengo seguiu encontrando espaço para finalizar. Aos 31', Guilherme acertou um chute forte de fora da área e recolocou o time à frente com um golaço. O jogo continuou com ritmo elevado e chances para ambos os lados, até que o time da casa voltou a igualar o placar. Aos 41', Alesson completou assistência de Chico Kim e fechou o 2 a 2 antes do intervalo.

O segundo tempo começou com os Garotos do Ninho (e Michael) partindo para cima dos donos da casa e tomando conta da posse de bola. Daniel Sales teve a primeira boa oportunidade e mandou por cima, e Douglas Telles levou perigo ao entortar o zagueiro Luiz Otávio e bater firme no canto, parando em defesa de Walter.

A pressão rubro-negra deu resultado logo cedo. Douglas Telles partiu mais uma vez pela direita e cruzou aberto na segunda trave; Wallace Yan cabeceou para o meio da área, e, apesar de corte de Walter no primeiro momento, a bola sobra limpa para Guilherme empurrar para a rede e fazer o terceiro do Flamengo e segundo dele no jogo aos 14'/2°T.

O Mirassol, por sua vez, reagiu rápido ao bom momento dos visitantes. No primeiro lance após o gol do Fla, o Luiz Otávio cabeceou firme após cobrança de escanteio e obrigou Dyogo Alves a fazer boa defesa. Logo depois, aos 19', Carlos Eduardo cortou da esquerda para o meio e bateu rasteiro, parando em nova intervenção do goleiro rubro-negro; no rebote, contudo, Cristian Renato empurrou a bola para o gol e igualou novamente o placar no Maião.

O Leão Caipira seguiu no controle da partida após o gol de empate. Danielzinho aproveitou sobra de bola dentro da área e bateu de chapa, tirando tinta da trave esquerda de Dyogo Alves. Felipe Jonatan também assustou, finalizando de primeira na segunda trave após cruzamento de Lucas Ramon.

O ritmo, até então intenso, diminui na reta final do jogo. Michael e Wallace Yan ainda conseguiram finalizar pelo Flamengo, mas não levaram perigo. Já o Mirassol insistiu em cruzamentos na área, mas sem efetividade; os donos da casa ainda conseguiram boa chance no último lance, mas Dyogo Alves evitou o gol de Cristian e decretou o empate no interior paulista.

Mirassol e Flamengo ficaram no empate pela 38ª rodada do Brasileirão (Foto: Douglas Ribeiro/Agência F8/Gazeta Press)

O que vem por aí?

O Mirassol encerrou a histórica temporada no G-4 do Brasileirão e classificado para a Libertadores de 2026 e retorna das férias no próximo mês. A estreia na próxima temporada está prevista para o dia 11 de janeiro, quando recebe o São Paulo pela primeira rodada do Paulistão.

Já o Flamengo, campeão do Brasileirão e da Libertadores, tem os últimos compromissos de 2025 em Doha, no Catar. O Rubro-Negro estreia na Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (10), diante do Cruz Azul, do México, no Dérbi das Américas — as quartas de final do torneio.

Caso supere os mexicanos, o Mais Querido encara o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13), na Copa Challenger; por fim, caso vença também o time africano, enfrentará o PSG no dia 17, na final do Intercontinental.

✅ FICHA TÉCNICA

Mirassol 3 x 3 Flamengo

38ª rodada – Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 6 de dezembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (ARG);

🥅 Gols: Douglas, aos 8'/1ºT (0-1); Chico Kim, aos 13'/1ºT (1-1); Guilherme, aos 31'/1ºT (1-2); Alesson, aos 41'/1ºT (2-2); Guilherme, aos 14'/2ºT (2-3); Cristian Renato, aos 19'/2ºT (3-3);

🟨 Cartões amarelos: José Aldo (MIR).

🏟️ Público: 10.278 pessoas;

💰 Renda: 1.258.100,00.

⚽ Escalações

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio) e Felipe Jonatan; Danielzinho (José Aldo), Neto Moura e Chico Kim (Guilherme Marques); Negueba, Renato Marques (Cristian Renato) e Alesson (Carlos Eduardo).

FLAMENGO (Técnico: Bruno Pivette)

Dyogo Alves; Daniel Sales (Wanderson), João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio (Lucas Vieira), Evertton Araújo e Guilherme (Joshua); Michael, Douglas Telles (João Camargo) e Wallace Yan.

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

🚩 Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).