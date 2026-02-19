Vidente crava resultado da partida entre Lanús e Flamengo

A Recopa Sul-Americana começa nesta quinta-feira (19), com a partida entre Lanús e Flamengo, na Argentina. O Lance! consultou o canal "Renascer das Cartas", de Luiz Filho, para conferir quais eram as previsões do jogo. Segundo o cartomante, o Rubro Negro vence os primeiros 90 minutos e traz uma decisão mais tranquila para o Brasil.

'La Fortaleza': conheça o estádio do Lanús, palco da partida do Flamengo na Recopa

Texto de Lucas Bayer

Inaugurado em 1929, em um amistoso entre Lanús e Boca Juniores, o Estádio Ciudad de Lanús tem capacidade para 45 mil torcedores e presta uma homenagem a Néstor Díaz Pérez, ex-dirigente e figura emblemática da história do Grenate, que dá nome ao local.

Nos arredores do estádio, é possível perceber a forte identificação do bairro com o clube. Grande parte das ruas e das casas leva as cores do Lanús em suas composições (bordô e branco), reforçando a presença do DNA da equipe na vida dos moradores.

A história do Lanús, inclusive, começa pela população. O clube foi fundado em 1915 por um grupo de moradores da cidade industrial localizada na zona sul da Grande Buenos Aires. Não é à toa que o adversário do Flamengo desta quinta-feira pela Recopa é conhecido pelo "orgulho comunitário".

Além disso, pelos feitos conquistados e toda sua trajetória em competições, o Lanús se autointitula como o "maior clube de bairro do mundo".

Jogos da decisão

O primeiro jogo da Recopa Sul-Americana acontece nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em Lanús, na Argentina. Já o jogo de volta será no Maracanã, na outra quinta-feira (26), também às 21h30 (de Brasília).