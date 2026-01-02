menu hamburguer
Flamengo antecipa estreia no Campeonato Carioca

Mudança se deu em função da data da Supercopa

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
14:28
Taça do Campeonato Carioca
imagem cameraTaça do Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
O Flamengo fará sua estreia na temporada mais cedo do que se esperava e jogará pelo Campeonato Carioca já no dia 11 de janeiro, às 20h30. A partida contra a Portuguesa é válida pela 5ª rodada e foi antecipada em função da Supercopa.

Campeão Brasileiro, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, no dia 1 de fevereiro, em Brasília, de modo que foi necessária a mudança, já que a partida contra Lusa estava marcada para o dia 31 de janeiro. O mando é do Fla, que ainda não definiu onde será o jogo.

Dessa forma, os jogadores do sub-20 ganharão mais uma oportunidade de mostrar seu futebol à comissão do time profissional. Os juniores deixaram de jogar a Copinha para focar nas rodadas iniciais do Estadual. Inicialmente, jogariam apenas contra o Bangu (14/01) e Volta Redonda (17/01). Na terceira rodada, clássico contra o Vasco, o elenco principal entra em campo.

Os campeões do país e do continente retornam das férias no dia 12, quando se reapresentam no Ninho do Urubu com foco nos clássicos estaduais e na disputa do primeiro título da temporada, a Supercopa.

Com Carioca e Brasileirão, veja o calendário de janeiro do Flamengo

02/01: jogadores do time sub-20 se apresentam para iniciar pré-temporada
05/01: início da janela de transferências
11/01: Flamengo x Portuguesa - Carioca (jogo antecipado da 5ª rodada)
12/01: jogadores do time principal se apresentam para iniciar pré-temporada
14/01: Bangu x Flamengo - Carioca (time sub-20 joga)
17/01: Volta Redonda x Flamengo - Carioca (time sub-20 joga)
21/01: Flamengo x Vasco - Carioca
25/01: Fluminense x Flamengo - Carioca
28/01: São Paulo x Flamengo - Brasileirão

Flamengo levanta a taça do Campeonato Carioca (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
