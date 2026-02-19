Jornalista crava placar de Lanús x Flamengo e dispara: 'Não é favorito'

O jornalista Bruno Prado foi sincero ao analisar o confronto entre Lanús e Flamengo, desta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, pela final da Recopa da Sul-Americana. Para o comunicador, a equipe de Filipe Luís pode ter dificuldades na primeira partida da decisão.

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, Bruno Prado destacou as dificuldades de enfrentar uma equipe argentina fora de casa. Ele chamou atenção para o retrospecto recente do Flamengo em determinados tipos de jogos. Apesar disso, o comentarista palpitou em uma conquista de título do clube carioca.

— O Flamengo e o Palmeiras, são os clubes que tem conquistado a maioria dos títulos nos últimos isso, e assim, cria-se uma obrigação de vencer todos os adversários e em qualquer lugar. Mas não é assim. Jogo na Argentina é sempre duro. Na campanha do ano passado da Libertares, o Flamengo jogou três vezes lá e não ganhou nenhuma — disse o jornalista, antes de completar.

— Jogou contra o Estudiantes, perdeu. Central Córdoba e Racing, empatou. Então, é difícil. É um daqueles jogos que se voltar com o empate está ótimo. Decide em casa... Acho que é mais ou menos por aí esse confronto. Para o jogo de amanhã, não acho que o Flamengo é favorito. Acredito em um empate na Argentina e em uma vitória do Rubro-Negro no Maracanã — concluiu.

Lanús x Flamengo

A final da Recopa Sul-Americana começa nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Néstor Díaz Pérez, na Argentina. Esta será a primeira partida entre Lanús, campeão da Sul-Americana de 2025, e Flamengo, atual detentor da taça da Libertadores de 2025.

Depois do primeiro jogo, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (26). Desta vez, o palco de decisão serão o Maracanã. A partida está prevista para às 21h30 (de Brasília).