Anthony Valencia comenta lesões antes do Flamengo: 'Me sinto ótimo'

O Flamengo apresentou oficialmente Anthony Valencia nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu. O atacante concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador rubro-negro e falou sobre a chegada ao clube, a expectativa para a sequência da temporada e as lesões que atrapalharam sua carreira. Veja as falas abaixo:

Perguntado sobre as lesões que teve ao longo da breve carreira, o equatoriano deixou claro que está em melhores condições físicas na chegada ao Flamengo, mas lamentou os problemas.

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- Tive um pouco de irregularidade pelas minhas lesões. Como jogador, não quero me lesionar, mas só Deus sabe por que essas coisas acontecem. Agora me sinto ótimo, da melhor maneira, para competir e dar o melhor de mim com o Flamengo - respondeu Anthony Valencia.

Características do equatoriano

- Muito contente e feliz, agradeço aos dirigentes, ao Boto e ao presidente pela oportunidade de vir. Me considero um jogador muito criativo e rápido. Da minha parte, tenho que dar tudo de mim no Flamengo e aproveitar.

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Energia da torcida rubro-negra

- Senti uma energia muito linda. Ansioso de poder jogar no Maracanã e sentir o amor da torcida.

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