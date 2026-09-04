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Caso Plata: entenda o que alegou clube russo e veja explicação do Flamengo

Atacante equatoriano retorna ao Rio de Janeiro nesta sexta (4)

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 12:43
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Gonzalo Plata está de saída do Flamengo
Gonzalo Plata está de saída do Flamengo (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress)

A reprovação de Gonzalo Plata nos exames médicos do Dínamo de Moscou segue causando incômodo no Flamengo. Segundo o departamento médico rubro-negro, a alteração identificada no joelho do equatoriano não compromete a condição física do jogador e não representa, por si só, um problema clínico.

Plata havia viajado para Moscou após Flamengo e Dínamo chegarem a um acordo pela transferência. O atacante passou pelos exames médicos, mas a negociação acabou desfeita depois da avaliação realizada pelo clube russo.

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A questão apontada nos exames é uma tendinopatia no tendão. Segundo o departamento médico do Flamengo, porém, é necessário diferenciar um achado em exame de imagem de uma alteração que tenha repercussão clínica no atleta.

A avaliação é de que jogadores submetidos desde muito jovens à alta carga do futebol podem apresentar alterações nos joelhos sem que isso necessariamente provoque dor, limitação ou comprometa a prática esportiva em alto nível.

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Plata, de 26 anos, nunca apresentou sintomas relacionados à alteração identificada pelos russos. De acordo com o departamento médico do Flamengo, o equatoriano nunca se queixou de dores provocadas pela tendinopatia e sempre manteve normalmente sua rotina esportiva.

O histórico recente do jogador também é considerado importante na avaliação de sua condição. Plata disputou toda a Copa do Mundo pelo Equador, sem apresentar limitações relacionadas à tendinopatia.

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O departamento médico do Flamengo também diferencia a tendinopatia apontada pelo Dínamo de outro problema apresentado por Plata recentemente.

No último jogo do Equador na Copa do Mundo, o atacante sofreu uma pancada na parte interna do joelho. O trauma provocou uma inflamação na região e levou o departamento médico rubro-negro a adotar cautela posteriormente.

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Segundo o departamento médico, porém, as duas situações não têm relação. A pancada sofrida por Plata durante a Copa não está ligada à tendinopatia identificada nos exames realizados pelo Dínamo.

A área médica do Flamengo reforça ainda que alterações em exames de imagem são comuns em jogadores que praticam futebol desde a base. A existência dessas alterações, isoladamente, não significa necessariamente que o atleta tenha um problema clínico.

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No caso de Plata, o principal ponto ressaltado pelo departamento médico é justamente a ausência de sintomas. O jogador nunca sentiu dor relacionada à tendinopatia apontada pelos russos.

Diante desse cenário, o Flamengo entende que o Dínamo decidiu recuar da contratação e utilizou a alteração encontrada no exame de imagem como justificativa para desistir da operação. Para o clube rubro-negro, a condição apontada pelos russos não impediria Plata de seguir atuando normalmente em alto nível.

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Região onde clube russo alega que há lesão em Gonzalo Plata
Região onde clube russo alega que há lesão em Gonzalo Plata (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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