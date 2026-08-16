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Pedro marca duas vezes e assume artilharia do Brasileirão; veja lista

Flamengo venceu o Mirassol por 5 a 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 21:04
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Pedro comemora gol pelo Flamengo contra o Mirassol
Pedro comemora gol pelo Flamengo contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Pedro alcançou a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro. Com os dois gols marcados pelo Flamengo diante do Mirassol, neste domingo (16), no Maião, o centroavante chegou a 14 gols e igualou Viveros, do Athletico-PR, no topo da lista.

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O camisa 9 iniciou a partida com 12 gols e resolveu a partida para o Rubro-Negro no segundo tempo. Aos 10 minutos, aproveitou passe de Ayrton Lucas para completar para as redes. Dez minutos depois, recebeu de Carrascal em contra-ataque, tirou Neto Moura da jogada e bateu no canto de Walter para marcar novamente.

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Com a dobradinha, Pedro abriu vantagem sobre os perseguidores mais próximos. Carlos Vinícius, do Grêmio, aparece com dez gols, enquanto John Kennedy, do Fluminense, soma nove. O último, no entanto, teve lesão séria no joelho e está fora da briga.

— Grande partida, não só minha, mas de toda a equipe. Fizemos um jogo muito bom, na casa deles, um campo difícil de jogar. Agora, pega ainda mais confiança para o jogo de quarta-feira. Nosso propósito era esse, vencer aqui na casa dos caras e chegar perto do Palmeiras — disse o artilheiro após a vitória.

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Artilharia do Brasileirão

Pedro (Flamengo) – 14 gols
Viveros (Athletico-PR) – 14 gols
Carlos Vinícius (Grêmio) – 10 gols
John Kennedy (Fluminense) – 9 gols

O Flamengo passou por cima do Mirassol e venceu por 5 a 1 neste domingo (16), no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carrascal abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo, Pedro, duas vezes, e Samuel Lino transformaram o domínio rubro-negro em goleada na etapa final. João Victor descontou para os donos da casa.

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O resultado aproxima o Flamengo do Palmeiras na disputa pela liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro entrou na rodada seis pontos atrás do time paulista e ainda tem um jogo a menos na competição. A vitória também dá moral antes da decisão pela Libertadores. O alviverde tropeçou contra o Fluminense no sábado, e agora a diferença ficou em apenas três pontos. Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam no segundo turno. O Rubro-Negro depende apenas de si para ser campeão brasileiro.

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Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão
Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
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