A nova lesão de Arrascaeta com a camisa do Uruguai volta a colocar o Flamengo diante de um cenário conhecido. O meia deixou o amistoso contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (28), com uma fratura no punho esquerdo e indicação cirúrgica. Ao longo das últimas temporadas, o uruguaio já havia retornado de quatro períodos com a seleção nacional com problemas físicos, sendo que, em uma dessas ocasiões, o Flamengo acabou eliminado de uma competição.

Nas três primeiras lesões, Arrascaeta ficou fora de 18 partidas do Flamengo. Mesmo sem o principal articulador, o Rubro-Negro acumulou 10 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, com 34 gols marcados e 18 sofridos. O aproveitamento no período foi de 66,7% dos pontos.

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O levantamento considera exclusivamente os jogos perdidos por Arrascaeta nos três primeiros períodos de afastamento. A quarta lesão, na panturrilha direita, não provocou desfalques em partidas oficiais do Flamengo. Já a quinta, diagnosticada nesta segunda, ainda terá a quantidade de jogos perdidos definida.

Arrascaeta perdeu 18 jogos em três lesões

A primeira ausência aconteceu em outubro de 2020, quando o meia sofreu uma distensão no bíceps da coxa esquerda. O problema o afastou por 12 dias e fez com que ele não participasse de quatro partidas do Flamengo.

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O time venceu três desses compromissos e empatou um. Foram 11 gols marcados e quatro sofridos.

Flamengo 2 x 1 Goiás — Brasileirão

Flamengo 1 x 1 Bragantino — Brasileirão

Corinthians 1 x 5 Flamengo — Brasileirão

Flamengo 3 x 1 Junior Barranquilla — Libertadores

Flamengo eliminado em segunda lesão de Arrascaeta

O segundo período foi o mais longo e também o que mais impactou a temporada em quantidade de partidas. Arrascaeta sofreu um estiramento muscular na coxa direita em outubro de 2021 e ficou 44 dias no departamento médico.

Ao todo, foram 12 jogos sem o uruguaio, com seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Flamengo marcou 21 gols e sofreu 13.

Entre os compromissos, esteve a semifinal da Copa do Brasil contra o Athletico-PR. O Rubro-Negro empatou por 2 a 2 no primeiro encontro e perdeu por 3 a 0 no jogo de volta, sendo eliminado da competição.

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Terceira lesão aconteceu em 2025

O terceiro período de afastamento ocorreu em março de 2025. Arrascaeta sofreu uma lesão no adutor da coxa direita e ficou 14 dias fora.

Foram apenas dois jogos perdidos pelo Flamengo: o empate por 1 a 1 com o Internacional, pelo Brasileirão, e a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, pela Libertadores.

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Quarta lesão não tirou Arrascaeta dos jogos do Flamengo

Em 2026, Arrascaeta voltou a sofrer um problema físico enquanto defendia o Uruguai, durante a preparação para a Copa do Mundo. Em junho, o meia teve uma lesão muscular na panturrilha direita e permaneceu 48 dias no departamento médico, até 21 de julho.

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Apesar do período de recuperação indicado no levantamento, o problema não resultou em partidas oficiais perdidas pelo Flamengo. Por isso, a quarta lesão não entra na conta dos 18 jogos mencionados.

Período Jogos fora Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra 2020 4 3 1 0 11 4 2021 12 6 4 2 21 13 2025 2 1 1 0 2 1 Total 18 10 6 2 34 18

Aproveitamento: 66,7% dos pontos disputados.

Flamengo terá sequência pesada pela frente

A possível ausência de Arrascaeta acontece em um momento decisivo para o Flamengo. Líder do Brasileirão, com 10 rodadas restantes, o Rubro-Negro tem pela frente o duelo com o Santos e, na sequência, o clássico com o Fluminense. Depois, a equipe inicia a disputa da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, com o primeiro jogo na Argentina e a volta no Rio de Janeiro.

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Ao longo dos anos, o Flamengo nem sempre teve uma opção imediata para substituir Arrascaeta quando o uruguaio ficou fora. Em 2026, porém, o cenário pode ser diferente com a presença de Paquetá. Embora tenha características distintas e não faça exatamente o mesmo papel, o meia também atua como camisa 10 e pode ser uma alternativa para ocupar essa função em eventuais ausências de Arrascaeta.

Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Del Valle (Foto: Divulgação/Flamengo)

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