Flamengo volta a treinar nesta quarta-feira; veja a programação

O Flamengo volta aos treinamentos nesta quarta-feira (30). Com uma pausa na programação dos jogos durante a Data Fifa, o elenco rubro-negro vinha realizando atividades normalmente no Ninho do Urubu e treinou pela última vez na sexta-feira (25). Com o calendário sem partidas neste período, a equipe só retoma os trabalhos nesta quarta, dando sequência à preparação para o retorno das competições.

Antes da pausa para a Data Fifa, o Flamengo entrou em campo pela última vez no domingo, dia 20 de setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, no Campeonato Brasileiro. Após a vitória, o time realizou treinamentos no CT ao longo da semana, entre terça e sexta-feira (25). Depois de 4 dias de descanso, o time retorna aos trabalhos nesta semana.

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Programação do Flamengo

Quarta-feira (30): treino às 10h

Quinta-feira (1º): treino às 10h

Sexta-feira (2): treino às 10h

Sábado (3): treino às 10h

Todos os compromissos estão no horário de Brasília.

O Flamengo ainda não divulgou a programação da próxima semana.

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Flamengo vive bom momento na temporada

O período sem jogos acontece em um momento positivo para o Flamengo. A equipe está há sete partidas sem perder, com seis vitórias no período, e ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem três pontos de vantagem sobre o Palmeiras na tabela.

Além do Brasileirão, o Flamengo também está classificado para as semifinais da Libertadores. O adversário na próxima fase será o Estudiantes. Com a melhor campanha na fase de grupos, o Rubro-Negro joga a ida na Argentina e decide a vaga para a final dentro do Maracanã.

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Quando é o próximo jogo do Flamengo?

O próximo compromisso do Flamengo será no dia 8 de outubro, fora de casa, contra o Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o técnico Leonardo Jardim terá nove dias para trabalhar a equipe antes do retorno aos gramados. Na rodada seguinte, o Rubro-Negro encara o Fluminense no dia 11 de outubro, domingo, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Flamengo venceu o Bragantino com gols de Varela e Pedro (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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