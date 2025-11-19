O torcedor rubro-negro acordou com notícia triste nesta quarta-feira (19): Pedro está fora da final da Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 29. Apesar de apresentar recuperação promissora da fratura no antebraço direito, o atacante sofreu uma lesão na coxa durante treino. Com isso, Filipe Luís terá que pensar na melhor forma de escalar o Rubro-Negro sem seu camisa 9.

Ao longo da temporada, o centroavante não foi unanimidade. Os problemas com o treinador fizeram perder espaço no elenco. Muitas vezes, a principal escolha foi a escalação de Gonzalo Plata como falso 9. No entanto, suspenso pela expulsão na semifinal, o equatoriano também não jogará a decisão continental. As opções do técnico, então, são Bruno Henrique, Juninho e Wallace Yan.

Pedro se machucou quando vivia seu melhor momento em 2025. Inclusive, fez sua grande exibição do ano contra o Palmeiras. Na partida do segundo turno do Brasileirão, brilhou com gol, assistência e pênalti sofrido, dominante com sua qualidade técnica e jogo de pivô. Para a final da Libertadores, Filipe Luís não conta no elenco com uma opção que possa desempenhar a mesma função.

A tendência é a escalação de Bruno Henrique. É verdade que o ídolo rubro-negro chegou a afirmar que não gostava de atuar como centroavante, justamente após o jogo em que Pedro sofreu a fratura no antebraço. No entanto, corrigiu a própria declaração e só evoluiu desde então. São três jogos seguidos marcando: contra Sport (dois), Santos e Sport novamente.

BH não tem a qualidade de Pedro para dominar a bola de costas e segurar os zagueiros adversários, mas oferece profundidade, jogo aéreo e muito poder de decisão. Até o dia 29, Filipe Luís poderá trabalhar a forma de explorar o time mais leve e rápido que enfrentará o Palmeiras.

A escalação mais óbvia para a decisão tem Pulgar e Jorginho como dupla de volantes, com Luiz Araújo pela direita, Arrascaeta armando e Carrascal aberto pela esquerda. O colombiano também gosta de atuar por dentro, encostando no parceiro uruguaio e abrindo espaço para Bruno Henrique cair pela ponta ocasionalmente. Outra opção é a utilização de Samuel Lino ou Cebolinha, que vem de boa exibição contra o Sport, na vaga de Luiz Araújo. Dessa forma, Carrascal inverteria de lado com o novo escalado.

Filipe Luís ainda conta com outras ótimas opções de meio-campistas: Saúl e De La Cruz. Os dois também são capazes de atuar mais adiantados no campo. Se optar por mais poder de marcação, pode abrir mão de um dos homens de frente para formar um trio de volantes.

O treinador também tenta recuperar os concorrentes de Bruno Henrique para o Flamengo ter o máximo de alternativas na final da Libertadores. Com muitos desfalques, voltou a dar chance para Wallace Yan como titular contra o Sport. O garoto não foi tão bem. Juninho, por outro lado, entrou e marcou o gol que tirou o empate parcial do placar.

Opções táticas de Filipe Luís para Flamengo x Palmeiras

Abaixo, veja algumas das principais alternativas do técnico para escalar o time rubro-negro do meio para a frente. Os gigantes brasileiros se enfrentam no Estádio Monumental, em Lima (Peru), às 18h30 (de Brasília) do dia 29.

Opção 1: Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta e Carrascal; Bruno Henrique

Opção 2: Pulgar, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino (Cebolinha); Bruno Henrique

Opção 3: Pulgar, Jorginho e De La Cruz (Saúl); Luiz Araújo, Carrascal e Arrascaeta

Opção 4: Pulgar, Jorginho, De La Cruz (Saúl) e Luiz Araújo (Carrascal); Arrascaeta e Bruno Henrique

Opção 5: Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo (Carrascal), Arrascaeta e Bruno Henrique; Juninho (Wallace Yan)