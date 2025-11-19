Saúl enaltece jogador do Flamengo: 'Tem coisas que nenhum outro do elenco tem'

O Flamengo, que já contava com um dos elencos mais fortes do continente sul-americano no início da temporada, foi ao mercado no meio do ano e buscou reforços. Um deles foi o espanhol Saúl, que deixou o Atlético de Madrid. Em sua chegada ao clube carioca, o meia encontrou Arrascaeta, nome que já acompanhava. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele enalteceu o camisa 10 da Gávea e reforçou a importância do uruguaio ser valorizado.

— Eu já o conhecia pela seleção do Uruguai, porque sempre tive companheiros uruguaios. Quando jogavam, nós assistíamos. E ele sempre chamava atenção, porque tem muita qualidade. E agora vemos isso claramente: quando ele está bem, o Flamengo é outro time completamente. Ele tem coisas que nenhum outro jogador do elenco tem hoje. Talvez o Carrascal tenha algo um pouco parecido, mas os números do Arrascaeta estão aí: gols, assistências, trabalho pelo time, personalidade, liderança… Ele tem muitas coisas para ser um jogador muito importante do Flamengo, como já é. É uma lenda do clube. Conquistou tudo com trabalho — iniciou Saúl.

Saúl em ação pelo Flamengo

— E é muito bom que esse tipo de jogador seja valorizado dentro do clube. Agora, com a renovação dele, isso também é muito positivo, não só para ele, mas para o Flamengo: ter uma pessoa que representa tão bem o clube, mesmo sendo um jogador de fora, não formado aqui. Ele está há, se não me engano, sete anos, e é muito importante que gente como ele, Bruno Henrique, transmitam para nós, que chegamos de fora, o que é o Flamengo — completou.

Saúl revela quais jogadores mais o impressionaram no Flamengo

Além de exaltar a qualidade de Arrascaeta, Saúl também detalhou quais jogadores que mais o impressionaram desde a sua chegada ao clube. O espanhol chamou a atenção para Luiz Araújo, principalmente por conta dos gols.

— Muitos, muitos jogadores. Falo isso com sinceridade: eu não conhecia muitos atletas da equipe. Sempre falei que os dois zagueiros são muito fortes, muito bons, e, sobretudo, têm personalidade e qualidade para ter a bola e sair jogando. Isso facilita muito o time, principalmente para os volantes, que não precisam descer tanto e podem jogar à frente da linha. Isso é muito, muito importante — afirmou.

Jogadores do Flamengo em partida do Brasileirão

— Depois, tinha jogadores que eu já conhecia, como Alex Sandro e Danilo, que são muito conhecidos na Europa. Mas outro dia eu também falei dos jovens, como o Wallace Yan, e também o Luiz Araújo, que eu sempre digo: Luiz e Cebola são jogadores que, visualmente, talvez, principalmente o Luiz, não chamem tanto atenção como Cebola ou Lino, que são do um contra um e mais vistosos. Mas o Luiz sempre faz gol. Sempre faz. Em todos os treinos você vê: ele tem uma chance, e é muito importante aproveitar — e ele aproveita. Isso faz muita diferença. E muitos jogadores que eu não conhecia me mostraram o nível do Flamengo, que é muito, muito alto — complementou.

O Lance! conversou com exclusividade com Saúl Ñíguez, meio-campista espanhol que chegou ao Flamengo como reforço em julho deste ano. O camisa 8 deu detalhes de como decidiu vir jogar no Brasil, comentou a adaptação ao novo país, revelou planos para o futuro no futebol e muito mais. Clique aqui e confira, na íntegra, a entrevista com o craque rubro-negro.

