‘Ridículo’, ‘desrespeito’, ‘lamentável’… O que Filipe Luís falou sobre Pedro no Flamengo

O técnico Filipe Luís revelou detalhes sobre o momento do atacante Pedro no Flamengo. Durante a semana, o camisa 9 esteve envolvido em algumas polêmicas, que os tiraram da lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo. Durante a entrevista coletiva, o comandante avaliou como ‘ridícula’ a atitude do jogador nos treinamentos.

Filipe Luís abre o jogo sobre atitude de Pedro no Flamengo: ‘Beirou o ridículo’

- O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, só que nessa semana ele rompeu todos os princípios que nós temos, que é a cultura de treino. Para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos e não duvidei em nenhum momento em deixar ele fora da lista de relacionados. Porque esse tipo de comportamento pode contagiar - introduziu Filipe Luís.

Em meio às polêmicas, Filipe Luís falou sobre a exposição que vem sofrendo nas últimas semanas. O comandante reforçou que espera empenho de todos os atletas, incluindo Pedro.

- E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Quando sai o time titular... é porrada no treinador. Eu não quero que ele saia. Eu quero que ele se dedique e corra. Eu quero que ele faça o que todos os companheiros fazem. Correr em campo. Assim que ele fizer isso, ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, ser meu amigo, tem que ser profissional. Se ele quiser ganhar comigo, 'tamo' junto. Se ele não quiser, outros vão querer - disse o treinador.

Nas últimas semanas, um funcionário do Flamengo disse que esperava uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 97,7 milhões) para vender Pedro. Filipe Luís comentou sobre a situação e disse torcer para que o camisa 9 continue no Flamengo.

— Aconteceram esses vazamentos, esses prints, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido, eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também, falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro, e não vou entrar em detalhes. Mas, obviamente, que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS. Os números são muito inferiores - destacou.

Filipe Luís esclareceu situação de Pedro após Flamengo x São Paulo (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Entenda a situação de Pedro no Flamengo

Pedro está insatisfeito com o momento que vem atravessando no Flamengo. Além dos problemas técnicos, o atacante está com a relação estremecida com o diretor de futebol José Boto e com as decisões do treinador Filipe Luís. Fontes ouvidas pelo Lance! confirmam que ele já não vê clima para permanecer no clube e cogita buscar novos rumos na atual janela de transferências.

Após a vitória diante do São Paulo, o treinador externou a sua insatisfação com o desempenho do camisa 9 durante os treinos. A declaração de Filipe Luís não foi bem vista pelos representantes do atacante, que tentarão a saída do atleta do clube carioca.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, um representante de Pedro garantiu que levará proposta de outras equipes pelo jogador ao Flamengo, visando a saída do jogador.