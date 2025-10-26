Bruno Henrique mudou o próprio discurso sobre atuar como centroavante no Flamengo. A declaração após o jogo contra o Racing, quando afirmou que não queria mais exercer a função, levantou preocupações depois da confirmação da lesão de Pedro. No entanto, o ídolo rubro-negro se retratou no intervalo da derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, nesse sábado (25).

continua após a publicidade

- Ficou (a sensação) de "o Bruno não quer jogar (de centroavante)". Vou me retratar, não é isso. Temos o melhor 9 do Brasil, da Seleção Brasileira. (Mas) quando o Pedro não tiver jogando, eu vou estar pronto para jogar de 9 - corrigiu BH, que atuou como centroavante.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Bruno Henrique entrou como 9 na vaga de Pedro durante o jogo contra o Racing, na quarta-feira (22), e o gol do Flamengo saiu de rebote de chute seu. Depois, admitiu o desconforto em atuar no setor. Vale ressaltar, porém, que o atacante falou isso antes de saber a gravidade da lesão de Pedro, que pode ficar até dois meses fora dos gramados.

continua após a publicidade

- Não é minha posição, todo mundo sabe. Deixei claro para o Filipe que quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja a de 9, porque nós temos o melhor centroavante do Brasil, o Pedro, de Seleção Brasileira. Ele está super bem. Filipe entende que é o momento dele também - disse na ocasião.

Bruno Henrique, com braçadeira de capitão do Flamengo, em duelo com o Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Filipe Luís falou sobre o tema

Após a derrota contra o Fortaleza, Filipe Luís também comentou a situação em entrevista coletiva. O treinador admitiu a conversa com Bruno Henrique, mas contou que o atacante se mostrou à disposição de atuar como 9 quando necessário, o que aconteceu no duelo deste fim de semana.

continua após a publicidade

- O Bruno me falou há umas semanas que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição para ajudar sempre que eu precisasse. Tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição em que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está à frente do interesse pessoal o interesse da equipe. Hoje, entendi que a equipe precisa do Bruno Henrique de 9 e ele se colocou à disposição. Precisamos do sacrifício dos jogadores para ajudar a equipe. Infelizmente, não conseguimos a vitória, e a culpa sempre cai em cima dos mesmos jogadores. Sempre os que estão fora são os que deveriam ter jogado, mas sigo minha convicção - relatou.

➡️ Jorginho analisa derrota do Flamengo para o Fortaleza: 'Caiu na armadilha'

Flamengo enfrenta o Racing sem Pedro

Após vencer por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Racing na Argentina nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), valendo vaga na final da Libertadores. Pedro é desfalque confirmado, e Filipe Luís terá que decidir quem atuará na sua vaga. Bruno Henrique, Plata e Wallace Yan são opções.