menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Nova lesão de Pedro divide torcedores do Flamengo: 'Só existe uma'

Atacante já apresentava sinais de consolidação da fratura no braço

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
11:55
Pedro segurando a mão fraturada em Flamengo x Racing
imagem cameraPedro sofreu fratura no braço durante Flamengo x Racing (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Às vésperas da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, Pedro tem uma nova lesão confirmada e ficará fora da decisão. O atacante rubro-negro realizou exame de imagem nesta quarta-feira (19) que constatou contusão muscular na coxa esquerda.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo ficaram divididos sobre o impacto da lesão de Pedro na reta final da temporada. Enquanto alguns demonstraram certo "desespero" com a ausência do artilheiro na final, outros preferem ser confiantes e acreditar nas peças de reposição do elenco.

➡️ Web reage à mudança que afeta título do Flamengo ou Palmeiras: 'Que tragédia'

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como está a lesão no braço?

Pedro vinha apresentando boa evolução no quadro de recuperação da fratura no braço direito, ocasionada na partida contra o Racing no dia 22 de outubro, e já havia retomado as atividades com o elenco no CT do Flamengo desde a última semana.

continua após a publicidade

No jogo de ida da semifinal do torneio continental, Pedro deixou o campo em Flamengo x Racing após levar um chute na região do antebraço. O jogador foi encaminhado para um hospital para realizar exames, que constataram o problema no local.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Pedro durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Pedro já apresentava sinais de consolidação da fratura no braço (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Flamengo perde Pedro no momento mais decisivo do ano

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro 2025 entre Flamengo e Palmeiras está acirrada, mas com o Flamengo em vantagem no momento. Atualmente, após 33 rodadas jogadas por ambos os times, o Flamengo lidera a tabela com 71 pontos, enquanto o Palmeiras ocupa a vice-liderança com 68 pontos.

continua após a publicidade

Além do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras disputam a final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima (Peru), quando Pedro já é baixa confirmada.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias