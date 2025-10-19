Flamengo vence o Palmeiras e iguala pontuação do líder do Brasileirão

Com um primeiro tempo avassalador, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 na tarde deste domingo (19), no Maracanã, e igualou o rival em pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, Jorginho, em cobrança de pênalti, e Pedro marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Vitor Roque e Gustavo Gómez, já nos acréscimos, anotaram para o Verdão.

Apesar de chegar aos mesmos 61 pontos do Palmeiras na tabela de classificação, o Flamengo permanece na segunda colocação devido aos critérios de desempate. A equipe liderada por Filipe Luís soma 18 vitórias, contra 19 do rival.

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras?

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação.

Reencontro de Andreas Pereira com o Maracanã

Em seu retorno ao Maracanã, agora com a camisa do Palmeiras, Andreas Pereira teve atuação apagada e viu o Flamengo aproveitar falhas individuais para encaminhar a vitória ainda na primeira etapa.

Em todas as oportunidades em que teve a bola nos pés, o camisa 8 alviverde foi amplamente vaiado pelo público presente no estáddio, que parece não ter perdoado o erro do meia na final da Libertadores entre as equipes.

Já nos minutos finais em campo, Andreas Pereira teve a chance de diminuir o placar em cobrança de falta. Mas, ironicamente, escorregou na batida, e a bola passou longe do gol defendido por Rossi. Posteriormente, saiu para a entrada de Raphael Veiga.

Flamengo mantém domínio sobre o Palmeiras no Maracanã

Com a vitória por 3 a 2, o Flamengo manteve o domínio sobre o Palmeiras em confrontos no Maracanã. A última derrota rubro-negra no estádio aconteceu em 2015, em partida válida pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Dudu e Vitor Hugo. Desde então, são oito jogos sem vitórias do time paulista no estádio.

O que vem por aí?

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando recebe o Racing, no Maracanã. Um dia depois, o Palmeiras visita a LDU, no Equador. Ambos os duelos são válidos pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 2 PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 29ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 19 de setembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Arrascaeta, Pedro e Jorginho (FLA); Vitor Roque e Gustavo Gómez (PAL);

🟨 Cartões amarelos: Alex Sandro e Erick Pulgar (FLA); Gustavo Gómez e Mauricio (PAL)

🔴 Cartões vermelhos: Piquerez e João Martins (PAL);

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR);

🏁 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar (Saúl), Jorginho e Arrascaeta (Plata); Samu Lino (Carrascal), Luiz Arújo e Pedro.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven (Facundo Torres), Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Andreas Pereira (Veiga) e Mauricio (Allan); Felipe Anderson (Sosa), Flaco López e Vitor Roque.