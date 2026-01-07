Vasco e Botafogo 'desbancam' o Flamengo e têm os atletas mais caros do Cariocão

O Flamengo é dono de um dos elencos mais caros da América do Sul, mas na disputa do Campeonato Carioca de 2026 o rubro-negro fica fora do topo da lista de jogadores mais caros. Isso porque os rivais Vasco e Botafogo têm em seus elencos atletas mais valorizados no mercado da bola e deixam para trás os representantes flamenguistas.

Entretanto, no recorte do top 15 dos atletas mais caros do Cariocão, o Flamengo consegue manter a soberania e é o clube com mais jogadores na lista. O Lance! detalha o ranking com base na plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de atletas e mercado de transferências.

O Flamengo é a equipe que tem mais representantes no ranking, com dez representantes entre os mais valiosos, seguido do Botafogo, que tem quatro nomes no ranking, enquanto o Fluminense e o Vasco têm apenas dois atletas.

Em números, o rubro-negro atinge a marca de 116 milhões de euros (R$ 731 milhões) com os jogadores da lista, número bem superior ao Botafogo, que alcança 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) com seu quarteto presente no ranking. No Fluminense, Martinelli e Hércules representam o tricolor carioca, que atinge 26 milhões de euros (R$ 164 milhões). O Vasco, apesar de também só ter dois jogadores, chega a 34 milhões de euros (R$ 214 milhões).

O grande responsável por elevar o valor do Vasco na lista é o atacante Rayan. A cria da base cruz-maltina lidera o ranking dos atletas mais caros do Cariocão avaliado em 25 milhões de euros (R$ 157 milhões), enquanto o zagueiro Robert Renan aparece no fim da lista com 9 milhões de euros (R$ 56 milhões). Na segunda colocação aparece Danilo, do Botafogo. O volante é cotado em 22 milhões de euros (R$ 138 milhões).

O Flamengo aparece apenas na terceira colocação, posição ocupada por Samuel Lino, que é avaliado atualmente em 20 milhões de euros (R$ 126 milhões). Na sequência, o rubro-negro segue com seus representantes e tem Pedro, Arrascaeta e Léo Ortiz presentes no ranking. O Fluminense tem dois nomes dentro do top dez, Martinelli e Hércules.

Nomes de peso dos elencos ficam de fora, como Emerson Royal e Gonzalo Plata, do Flamengo, Artur, do Botafogo, Guilherme Arana, recém contratado pelo Fluminense, além de Philippe Coutinho, do Vasco, que está cotado apenas em 3,5 milhões de euros ]8R$ 22 milhões).

Flamengo é o time com mais jogadores dentro do top 15 mais caros do Cariocão. (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Jogadores mais caros do Campeonato Carioca 2026

1 . Rayan - 25 milhões de euros (R$ 157 milhões) 2 . Danilo - 22 milhões de euros (R$ 138 milhões) 3 . Samuel Lino - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) 4 . Pedro - 18 milhões de euros (R$ 113 milhões) 5 . Arrascaeta - 15 milhões de euros (R$ 94 milhões) 6 . Léo Ortiz - 15 milhões de euros (R$ 94 milhões) 7 . Martinelli - 14 milhões de euros (R$ 88 milhões) 8 . Hércules - 12 milhões de euros (R$ 75 milhões) 9 . Montoro - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) 10 . Léo Pereira - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) 11 . Rossi - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) 12 . Vitão - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) 13 . Savarino - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões) 14 . Arthur Cabral - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões) 15 . Carrascal - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões) 16 . De La Cruz - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões) 17 . Matheus França - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões) 18 . Robert Renan - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)

