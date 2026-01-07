Vasco e Botafogo 'desbancam' o Flamengo e têm os atletas mais caros do Cariocão
Veja lista com os 15 jogadores mais valiosos do Campeonato Carioca
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo é dono de um dos elencos mais caros da América do Sul, mas na disputa do Campeonato Carioca de 2026 o rubro-negro fica fora do topo da lista de jogadores mais caros. Isso porque os rivais Vasco e Botafogo têm em seus elencos atletas mais valorizados no mercado da bola e deixam para trás os representantes flamenguistas.
Próximo do Botafogo e monitorado pelo Flamengo: conheça Andrew, goleiro de 24 anos
Futebol Internacional
Campeonato Carioca vira ‘oportunidade de ouro’ para elenco alternativo do Vasco
Vasco
Terans deixa Peñarol e volta ao Fluminense, que cobra salário do uruguaio
Fluminense
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Entretanto, no recorte do top 15 dos atletas mais caros do Cariocão, o Flamengo consegue manter a soberania e é o clube com mais jogadores na lista. O Lance! detalha o ranking com base na plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de atletas e mercado de transferências.
O Flamengo é a equipe que tem mais representantes no ranking, com dez representantes entre os mais valiosos, seguido do Botafogo, que tem quatro nomes no ranking, enquanto o Fluminense e o Vasco têm apenas dois atletas.
Em números, o rubro-negro atinge a marca de 116 milhões de euros (R$ 731 milhões) com os jogadores da lista, número bem superior ao Botafogo, que alcança 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) com seu quarteto presente no ranking. No Fluminense, Martinelli e Hércules representam o tricolor carioca, que atinge 26 milhões de euros (R$ 164 milhões). O Vasco, apesar de também só ter dois jogadores, chega a 34 milhões de euros (R$ 214 milhões).
O grande responsável por elevar o valor do Vasco na lista é o atacante Rayan. A cria da base cruz-maltina lidera o ranking dos atletas mais caros do Cariocão avaliado em 25 milhões de euros (R$ 157 milhões), enquanto o zagueiro Robert Renan aparece no fim da lista com 9 milhões de euros (R$ 56 milhões). Na segunda colocação aparece Danilo, do Botafogo. O volante é cotado em 22 milhões de euros (R$ 138 milhões).
O Flamengo aparece apenas na terceira colocação, posição ocupada por Samuel Lino, que é avaliado atualmente em 20 milhões de euros (R$ 126 milhões). Na sequência, o rubro-negro segue com seus representantes e tem Pedro, Arrascaeta e Léo Ortiz presentes no ranking. O Fluminense tem dois nomes dentro do top dez, Martinelli e Hércules.
Nomes de peso dos elencos ficam de fora, como Emerson Royal e Gonzalo Plata, do Flamengo, Artur, do Botafogo, Guilherme Arana, recém contratado pelo Fluminense, além de Philippe Coutinho, do Vasco, que está cotado apenas em 3,5 milhões de euros ]8R$ 22 milhões).
Jogadores mais caros do Campeonato Carioca 2026
- Rayan - 25 milhões de euros (R$ 157 milhões)
- Danilo - 22 milhões de euros (R$ 138 milhões)
- Samuel Lino - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Pedro - 18 milhões de euros (R$ 113 milhões)
- Arrascaeta - 15 milhões de euros (R$ 94 milhões)
- Léo Ortiz - 15 milhões de euros (R$ 94 milhões)
- Martinelli - 14 milhões de euros (R$ 88 milhões)
- Hércules - 12 milhões de euros (R$ 75 milhões)
- Montoro - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Léo Pereira - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Rossi - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Vitão - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Savarino - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
- Arthur Cabral - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
- Carrascal - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
- De La Cruz - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
- Matheus França - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
- Robert Renan - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
Times com atletas mais caros do Paulistão
- Flamengo - 10 atletas | 116 milhões de euros (R$ 731 milhões)
- Botafogo - 4 atletas | 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
- Vasco - 2 atletas | 34 milhões de euros (R$ 214 milhões)
- Fluminense - 2 atletas | 26 milhões de euros (R$ 164 milhões)
- Matéria
- Mais Notícias