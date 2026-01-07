menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Vasco e Botafogo 'desbancam' o Flamengo e têm os atletas mais caros do Cariocão

Veja lista com os 15 jogadores mais valiosos do Campeonato Carioca

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 07/01/2026
14:39
Vasco e Botafogo têm os dois atletas mais caros do Campeonato Carioca 2026. (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)
imagem cameraVasco e Botafogo têm os dois atletas mais caros do Campeonato Carioca 2026. (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo é dono de um dos elencos mais caros da América do Sul, mas na disputa do Campeonato Carioca de 2026 o rubro-negro fica fora do topo da lista de jogadores mais caros. Isso porque os rivais Vasco e Botafogo têm em seus elencos atletas mais valorizados no mercado da bola e deixam para trás os representantes flamenguistas.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Entretanto, no recorte do top 15 dos atletas mais caros do Cariocão, o Flamengo consegue manter a soberania e é o clube com mais jogadores na lista. O Lance! detalha o ranking com base na plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de atletas e mercado de transferências.

O Flamengo é a equipe que tem mais representantes no ranking, com dez representantes entre os mais valiosos, seguido do Botafogo, que tem quatro nomes no ranking, enquanto o Fluminense e o Vasco têm apenas dois atletas.

continua após a publicidade

Em números, o rubro-negro atinge a marca de 116 milhões de euros (R$ 731 milhões) com os jogadores da lista, número bem superior ao Botafogo, que alcança 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) com seu quarteto presente no ranking. No Fluminense, Martinelli e Hércules representam o tricolor carioca, que atinge 26 milhões de euros (R$ 164 milhões). O Vasco, apesar de também só ter dois jogadores, chega a 34 milhões de euros (R$ 214 milhões).

O grande responsável por elevar o valor do Vasco na lista é o atacante Rayan. A cria da base cruz-maltina lidera o ranking dos atletas mais caros do Cariocão avaliado em 25 milhões de euros (R$ 157 milhões), enquanto o zagueiro Robert Renan aparece no fim da lista com 9 milhões de euros (R$ 56 milhões). Na segunda colocação aparece Danilo, do Botafogo. O volante é cotado em 22 milhões de euros (R$ 138 milhões).

continua após a publicidade

O Flamengo aparece apenas na terceira colocação, posição ocupada por Samuel Lino, que é avaliado atualmente em 20 milhões de euros (R$ 126 milhões). Na sequência, o rubro-negro segue com seus representantes e tem Pedro, Arrascaeta e Léo Ortiz presentes no ranking. O Fluminense tem dois nomes dentro do top dez, Martinelli e Hércules.

Nomes de peso dos elencos ficam de fora, como Emerson Royal e Gonzalo Plata, do Flamengo, Artur, do Botafogo, Guilherme Arana, recém contratado pelo Fluminense, além de Philippe Coutinho, do Vasco, que está cotado apenas em 3,5 milhões de euros ]8R$ 22 milhões).

Flamengo ganhou o nono título de Campeonato Brasileiro (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Flamengo é o time com mais jogadores dentro do top 15 mais caros do Cariocão. (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Jogadores mais caros do Campeonato Carioca 2026

    1.
  1. Rayan - 25 milhões de euros (R$ 157 milhões)
    2. 2.
  2. Danilo - 22 milhões de euros (R$ 138 milhões)
    3. 3.
  3. Samuel Lino - 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
    4. 4.
  4. Pedro - 18 milhões de euros (R$ 113 milhões)
    5. 5.
  5. Arrascaeta - 15 milhões de euros (R$ 94 milhões)
    6. 6.
  6. Léo Ortiz - 15 milhões de euros (R$ 94 milhões)
    7. 7.
  7. Martinelli - 14 milhões de euros (R$ 88 milhões)
    8. 8.
  8. Hércules - 12 milhões de euros (R$ 75 milhões)
    9. 9.
  9. Montoro - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
    10. 10.
  10. Léo Pereira - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
    11. 11.
  11. Rossi - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
    12. 12.
  12. Vitão - 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
    13. 13.
  13. Savarino - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
    14. 14.
  14. Arthur Cabral - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
    15. 15.
  15. Carrascal - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
    16. 16.
  16. De La Cruz - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
    17. 17.
  17. Matheus França - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)
    18. 18.
  18. Robert Renan - 9 milhões de euros (R$ 56 milhões)

Times com atletas mais caros do Paulistão

  • Flamengo - 10 atletas | 116 milhões de euros (R$ 731 milhões)
  • Botafogo - 4 atletas | 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
  • Vasco - 2 atletas | 34 milhões de euros (R$ 214 milhões)
  • Fluminense - 2 atletas | 26 milhões de euros (R$ 164 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias