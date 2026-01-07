Emprestado pelo Flamengo ao Pisa desde o fim de agosto, o meia Lorran ainda busca maior sequência no futebol italiano. Aos 19 anos, o jogador soma oito partidas pela equipe, com 128 minutos em campo e um gol marcado. O início de 2026 foi marcado por avaliações públicas do técnico Alberto Gilardino, que elogiou o potencial do atleta, mas cobrou mudança de postura do meia nos treinamentos.

continua após a publicidade

➡️ Atlético-MG tem interesse na contratação de Victor Hugo, do Flamengo

— Estou com ele todos os dias durante os treinos. Esses jogadores têm algo diferente em termos de técnica, garra e intuição, mas precisamos eliminar um pouco da preguiça deles, que é o aspecto mais importante. O garoto está na Itália há pouco tempo. Se ele conseguir se livrar dessa preguiça, fará grandes coisas — disse ex-jogador, campeão do mundo pela Itália.

Lorran estreou pelo Pisa em setembro, pouco depois de ser integrado ao elenco, e marcou seu único gol logo no primeiro jogo, na derrota por 3 a 2 para o Napoli. Após as duas primeiras aparições, o meia passou mais de dois meses sem entrar em campo, entre 26 de setembro e 30 de novembro, permanecendo no banco de reservas sem ser acionado.

continua após a publicidade

Desde o fim de novembro, o jogador voltou a ser utilizado com mais regularidade e participou de seis dos últimos sete compromissos da equipe. Apesar da maior presença em campo, o meia-atacante ainda não venceu pelo clube italiano. Nesse período, o Pisa acumulou seis derrotas e dois empates.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Lorran, emprestado ao Pisa (ITA), durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.