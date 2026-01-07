Flamengo oficializa empréstimo de Matías Viña ao River Plate

O Flamengo oficializou nesta quarta-feira (7) o empréstimo de Matías Viña ao River Plate. O uruguaio será cedido ao clube argentino até o fim desta temporada, em acordo que prevê ainda obrigação de compra condicionada ao cumprimento de metas.

Pela cessão do lateral-esquerdo de 28 anos até dezembro de 2026, o River pagará US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) ao Rubro-Negro. Além disso, a cláusula de compra obrigatória foi estabelecida US$ 5 milhões (R$ 27 milhões), caso o uruguaio dispute 50% dos jogos dos Millonarios na temporada; o vínculo com o Mais Querido vai até o fim de 2028.

Filipe Luís não pretendia dar mais espaço ao uruguaio no elenco rubro-negro, mantendo-o atrás de Alex Sandro e Ayrton Lucas na concorrência pela lateral-esquerda. O defensor, então, viu com bons olhos uma saída.

Por mais que o clube entendesse que o ex-Palmeiras poderia evoluir se retomasse a melhor forma física, com mais tempo de jogo, não estava disposto a colocá-lo à frente dos concorrentes. A negociação também reforça o planejamento do Flamengo para formação do elenco de 2026, buscando um plantel menos extenso, com duas opções de alto nível por posição.

Passagem de Viña pelo Flamengo foi prejudicada por lesão

Velho conhecido do futebol brasileiro, onde teve grande trajetória no Palmeiras, Viña chegou ao Flamengo com expectativas elevadas, até pelos oito milhões de euros (R$ 42,8 milhões na época) pagos à Roma por sua contratação. O uruguaio concorria com Ayrton Lucas quando sofreu lesão grave no joelho em agosto de 2024 e, na mesma época, foi contratado o titular absoluto Alex Sandro. Quando retornou da contusão, ficou para trás dos concorrentes e não teve tempo de jogo para retomar o melhor nível.

Números de Viña pelo Flamengo

32 jogos (1359 minutos ou 15 partidas completas)

1 gol (contra o Bolívar, pela Libertadores)

1 assistência (contra o Millonarios, pela Libertadores)

Matías Viña e Bruno Henrique sentados no banco de reservas do Flamengo (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)

