Às vésperas da Libertadores, Pedro tem nova lesão no Flamengo e está fora da final

Há poucos dias da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, Pedro foi diagnosticado com uma nova lesão. O atacante rubro-negro realizou exame de imagem nesta quarta-feira (19) que constatou contusão muscular na coxa esquerda. Com isso, o camisa 9 está fora da decisão continental, que acontecerá no dia 29 de novembro. O jogador já iniciou tratamento com o DM rubro-negro.

A previsão anterior à nova lesão na coxa esquerda era que Pedro retornasse contra o RB Bragantino, no sábado (22). Além disso, o atacante do Flamengo realizou uma radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna.

Lesão de Pedro no antebraço

Pedro vinha apresentando boa evolução no quadro de recuperação da fratura no braço direito, ocasionada na partida contra o Racing no dia 22 de outubro, e já havia retomado as atividades com o elenco no Ninho do Urubu desde a última semana.

Pedro durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

No jogo de ida da semifinal do torneio continental, Pedro deixou o campo em Flamengo x Racing após levar um chute na região do antebraço. O jogador foi encaminhado para um hospital para realizar exames, que constataram o problema no local.

