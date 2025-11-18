Artilheiro do Flamengo na temporada e líder da tabela de goleadores do Campeonato Brasileiro — com 17 gols, ao lado de Kaio Jorge, do Cruzeiro — Giorgian De Arrascaeta voltou a chamar atenção nesta terça-feira (18). O meia uruguaio marcou um golaço de bicicleta na derrota do Uruguai por 5 a 1 para os Estados Unidos, em amistoso realizado na Flórida, nos Estados Unidos. Veja o lance no vídeo abaixo:

Mesmo em um primeiro tempo amplamente dominado pelos anfitriões, Arrascaeta conseguiu se destacar em meio ao desempenho apagado da Celeste. Antes de balançar a rede, o camisa 10 do Flamengo já havia protagonizado os raros momentos de perigo criados pelos uruguaios na etapa inicial. Em uma das investidas, acertou o travessão em finalização de fora da área, levando o goleiro norte-americano a apenas acompanhar a trajetória da bola. Na outra tentativa, obrigou o sistema defensivo dos Estados Unidos a se reorganizar às pressas para evitar o gol.

Do outro lado, os Estados Unidos mostraram intensidade desde o apito inicial e pressionaram a saída de bola uruguaia sem dar respiro. A estratégia funcionou rapidamente e o time da casa construiu a goleada parcial ainda antes do intervalo. Berhalter abriu o placar, Freeman ampliou com dois gols em sequência e Diego Luna completou o 4 a 0 em um chute cruzado. A defesa uruguaia, desajustada, teve dificuldades para acompanhar o ritmo norte-americano e pouco conseguiu fazer para conter a avalanche ofensiva.

Somente nos instantes finais do primeiro tempo o Uruguai encontrou um alívio — e novamente pelos pés de Arrascaeta. Após confusão na área dos EUA, a bola sobrou próxima à marca do pênalti. O meia rubro-negro, sempre atento, ajeitou o corpo e acertou uma linda bicicleta para diminuir o placar, anotando o gol mais bonito da partida e reacendendo brevemente a esperança uruguaia.

Porém, na etapa final, os Estados Unidos aproveitaram a expulsão de Betancur para marcar mais um e selar a goleada. Tessmann fechou o placar para os norte-americanos, que já estão classificados para a Copa do Mundo por serem um dos países-sede. México e Canadá também receberão jogos do torneio.

O desempenho do camisa 10 interessa diretamente ao Flamengo, que volta a campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Assim como o Palmeiras, o clube carioca montou uma logística especial para contar com seus jogadores convocados por seleções estrangeiras. A previsão, porém, é de que eles desembarquem no Brasil apenas horas antes das partidas — o que pode influenciar na escalação. Vice-líder com 68 pontos, o Palmeiras enfrenta o Vitória às 19h30, em jogo adiantado da 37ª rodada. Líder do campeonato com 71 pontos, o Flamengo encara o Fluminense às 21h30, no Maracanã, em duelo válido pela 34ª rodada.

