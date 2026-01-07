Duelo entre Bangu e Flamengo pelo Carioca tem local confirmado

A partida entre Bangu e Flamengo, válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca, tem local confirmado. Mandante da partida, o clube do subúrbio carioca anunciou que o jogo será realizado no Estádio Moça Bonita, casa do Alvirrrubro, na próxima quarta-feira (14).

➡️ Internacional 'fura' Flamengo e anuncia transferência de Vitão

Com o anúncio, os times voltam a se enfrentar em Moça Bonita após 23 anos. O estádio teve os laudos técnicos aprovados e, assim, o duelo foi confirmado para o local.

Apesar de valer pela primeira rodada do estadual, o jogo contra o Bangu não será a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. O Rubro-Negro entra em campo para encarar a Portuguesa no próximo domingo (11), em partida antecipada da quinta rodada, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Como o Mais Querido decide a Supercopa do Brasil contra o Corinthians no dia 1º, o duelo com a Lusa — antes marcado para o dia 31 — precisou ser antecipado. Assim, o confronto com o Bangu será o segundo compromisso do Fla no torneio.

Apesar do retorno do elenco principal às atividades na próxima segunda-feira (12), o Flamengo ainda será representado pelo sub-20 diante do Alvirrubro. A expectativa para a estreia dos profissionais é para a terceira rodada, no clássico com o Vasco, no dia 21.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Estádio de Moça Bonita será o palco do duelo entre Bangu e Flamengo pelo Carioca (Foto: Felippe Rocha/Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.