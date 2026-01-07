CT do Flamengo passa por reforma no gramado antes da pré-temporada

O CT George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, passou por reforma no gramado antes da reapresentação do elenco principal do Flamengo. O grupo comandado por Filipe Luís retoma os trabalhos na próxima segunda-feira (12) para o início da pré-temporada.

continua após a publicidade

➡️ Internacional 'fura' Flamengo e anuncia transferência de Vitão

O tratamento do gramado faz parte do planejamento do clube para a preparação, e não acontece por conta de problemas especiais.

Após dois anos realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, o clube treinará no Ninho devido ao tempo apertado. O último jogo do clube foi no dia 17 de dezembro, quando disputou a final da Copa Intercontinental contra o PSG. Portanto, os atletas terão apenas 25 dias de férias, tempo menor que o ideal, mas o máximo possível diante dos desafios do calendário.

A estreia do Mais Querido no Campeonato Carioca será no próximo domingo (11) ainda com o time sub-20, em jogo antecipado da quinta rodada. O torneio obriga os times a utilizarem suas equipes principais a partir da quarta rodada, que será disputada no fim de semana anterior ao começo do Brasileirão. O Flamengo ainda compete por Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana no início do ano.

continua após a publicidade

Ao mudar o calendário para 2026, distribuindo os jogos do Brasileirão ao longo dos 12 meses, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quis justamente reduzir o desgaste e comportar a pausa para a Copa do Mundo — 50 dias entre junho e julho —, no entanto, isso diminuiu o intervalo entre uma temporada e outra.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Agenda de jogos do Flamengo no Carioca

1 . 11/01, às 18h - Flamengo x Portuguesa - Estádio Raulino de Oliveira; 2 . 14/01, às 21h30 - Bangu x Flamengo - Estádio Moça Bonita; 3 . 17/01, às 21h30 - Volta Redonda x Flamengo - local a definir; 4 . 21/01, às 21h30 - Flamengo x Vasco - local a definir; 5 . 25/01, às 18h - Fluminense x Flamengo - Maracanã; 6 . 07/02, às 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa - local a definir; 7 . 14/02 - Quartas de final*; 8 . 22/02 - Semifinal - ida*; 9 . 01/03 - Semifinal - volta*; 10 . 08/03 - Final*.

*Em caso de classificação