CT do Flamengo passa por reforma no gramado antes da pré-temporada
Equipe comandada por Filipe Luís se representa na próxima segunda-feira (12)
O CT George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, passou por reforma no gramado antes da reapresentação do elenco principal do Flamengo. O grupo comandado por Filipe Luís retoma os trabalhos na próxima segunda-feira (12) para o início da pré-temporada.
O tratamento do gramado faz parte do planejamento do clube para a preparação, e não acontece por conta de problemas especiais.
Após dois anos realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, o clube treinará no Ninho devido ao tempo apertado. O último jogo do clube foi no dia 17 de dezembro, quando disputou a final da Copa Intercontinental contra o PSG. Portanto, os atletas terão apenas 25 dias de férias, tempo menor que o ideal, mas o máximo possível diante dos desafios do calendário.
A estreia do Mais Querido no Campeonato Carioca será no próximo domingo (11) ainda com o time sub-20, em jogo antecipado da quinta rodada. O torneio obriga os times a utilizarem suas equipes principais a partir da quarta rodada, que será disputada no fim de semana anterior ao começo do Brasileirão. O Flamengo ainda compete por Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana no início do ano.
Ao mudar o calendário para 2026, distribuindo os jogos do Brasileirão ao longo dos 12 meses, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quis justamente reduzir o desgaste e comportar a pausa para a Copa do Mundo — 50 dias entre junho e julho —, no entanto, isso diminuiu o intervalo entre uma temporada e outra.
Agenda de jogos do Flamengo no Carioca
- 11/01, às 18h - Flamengo x Portuguesa - Estádio Raulino de Oliveira;
- 14/01, às 21h30 - Bangu x Flamengo - Estádio Moça Bonita;
- 17/01, às 21h30 - Volta Redonda x Flamengo - local a definir;
- 21/01, às 21h30 - Flamengo x Vasco - local a definir;
- 25/01, às 18h - Fluminense x Flamengo - Maracanã;
- 07/02, às 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa - local a definir;
- 14/02 - Quartas de final*;
- 22/02 - Semifinal - ida*;
- 01/03 - Semifinal - volta*;
- 08/03 - Final*.
*Em caso de classificação
