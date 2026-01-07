menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

CT do Flamengo passa por reforma no gramado antes da pré-temporada

Equipe comandada por Filipe Luís se representa na próxima segunda-feira (12)

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
15:50
Gramado Ninho do Urubu Flamengo
imagem cameraGramado do CT Ninho do Urubu, do Flamengo, passa por reforma (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O CT George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, passou por reforma no gramado antes da reapresentação do elenco principal do Flamengo. O grupo comandado por Filipe Luís retoma os trabalhos na próxima segunda-feira (12) para o início da pré-temporada.

continua após a publicidade

➡️ Internacional 'fura' Flamengo e anuncia transferência de Vitão

O tratamento do gramado faz parte do planejamento do clube para a preparação, e não acontece por conta de problemas especiais.

Após dois anos realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, o clube treinará no Ninho devido ao tempo apertado. O último jogo do clube foi no dia 17 de dezembro, quando disputou a final da Copa Intercontinental contra o PSG. Portanto, os atletas terão apenas 25 dias de férias, tempo menor que o ideal, mas o máximo possível diante dos desafios do calendário.

A estreia do Mais Querido no Campeonato Carioca será no próximo domingo (11) ainda com o time sub-20, em jogo antecipado da quinta rodada. O torneio obriga os times a utilizarem suas equipes principais a partir da quarta rodada, que será disputada no fim de semana anterior ao começo do Brasileirão. O Flamengo ainda compete por Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana no início do ano.

continua após a publicidade

Ao mudar o calendário para 2026, distribuindo os jogos do Brasileirão ao longo dos 12 meses, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quis justamente reduzir o desgaste e comportar a pausa para a Copa do Mundo — 50 dias entre junho e julho —, no entanto, isso diminuiu o intervalo entre uma temporada e outra.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Agenda de jogos do Flamengo no Carioca

    1.
  1. 11/01, às 18h - Flamengo x Portuguesa - Estádio Raulino de Oliveira;
    2. 2.
  2. 14/01, às 21h30 - Bangu x Flamengo - Estádio Moça Bonita;
    3. 3.
  3. 17/01, às 21h30 - Volta Redonda x Flamengo - local a definir;
    4. 4.
  4. 21/01, às 21h30 - Flamengo x Vasco - local a definir;
    5. 5.
  5. 25/01, às 18h - Fluminense x Flamengo - Maracanã;
    6. 6.
  6. 07/02, às 21h - Flamengo x Sampaio Corrêa - local a definir;
    7. 7.
  7. 14/02 - Quartas de final*;
    8. 8.
  8. 22/02 - Semifinal - ida*;
    9. 9.
  9. 01/03 - Semifinal - volta*;
    10. 10.
  10. 08/03 - Final*.

*Em caso de classificação

Gramado Ninho do Urubu Flamengo
Gramado do CT Ninho do Urubu, do Flamengo, passa por reforma (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias