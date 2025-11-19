Tudo indica que Flamengo e Palmeiras brigarão ponto a ponto pelo título até a 38ª rodada do Brasileirão. No momento, o Rubro-Negro tem apenas três pontos de vantagem na liderança. A cinco rodadas do fim, o cenário equilibrado reacendeu a discussão sobre o regulamento do torneio, que traz vitórias como primeiro critério de desempate e difere da maior parte das grandes ligas do mundo.

Principal critério de desempate em grandes campeonatos

Brasileirão: vitórias La Liga (Espanha): confronto direto entre as equipes Premier League (Inglaterra): saldo de gols Bundesliga (Alemanha): saldo de gols Ligue 1 (França): saldo de gols Série A (Itália): confronto direto entre as equipes Primera División (Argentina): saldo de gols Libertadores (fase de grupos): saldo de gols Mundial de Clubes (fase de grupos): confronto direto entre as equipes Champions League (fase de liga): saldo de gols

Os demais torneios citados acima sequer utilizam o número de vitórias como segundo ou terceiro critérios de desempate. No entanto, o Campeonato Brasileiro funciona dessa maneira desde o estabelecimento do formato de pontos corridos, em 2003. Veja o que diz o atual regulamento abaixo.

"Art. 14 - Em caso de empate em pontos ganhos entre 2 (dois) ou mais clubes ao final do

Campeonato, o desempate, para efeito de classificação final, será efetuado observando-se os

critérios abaixo:

1º) maior número de vitórias;

2º) maior saldo de gols;

3º) maior número de gols pró;

4º) confronto direto;

5º) menor número de cartões vermelhos recebidos;

6º) menor número de cartões amarelos recebidos;

7º) sorteio."

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Clube dos 13 decidiram, em acordo, que esse seria o critério de desempate no fim de 2002. Virgílio Elísio, diretor técnico da entidade na época, afirmou ao Lance! que a decisão se deu por "sempre ter sido um critério básico" e ainda afirmou que "já se passaram mais de 23 anos sem que fosse questionado".

Em contato com a nossa equipe de reportagem, a CBF explicou que o regulamento busca incentivar a postura ofensiva. Além disso, justifica que o critério de confronto direto, preferido de outras ligas, se torna confuso quando há um empate triplo. Nesse caso, seria necessária uma tabela à parte para definir quem se saiu melhor em um triangular hipotético. Por fim, a entidade ressalta que o uso de número de vitórias como desempate é cultural no Brasil, mesmo que difira de outros países.

Explicação da CBF na íntegra

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que a adoção do número de vitórias como primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro é uma decisão construída com os clubes desde 2003, ano em que foi adotado o sistema de pontos corridos, com o objetivo de valorizar o mérito esportivo e a postura ofensiva. Entende-se que, em um campeonato de pontos corridos, quem vence mais partidas demonstra desempenho superior a quem acumula empates.

O critério também se notabiliza por proporcionar clareza e facilidade de aplicação, especialmente em cenários frequentes de empates envolvendo três ou mais clubes (casos que ficaram próximos de ocorrer em 2009, 2010, 2020 e 2023), nos quais o confronto direto exigiria análises complexas e 'minitabelas'. A opção pelas vitórias assegura objetividade e transparência.

Trata-se ainda de uma tradição consolidada no futebol brasileiro desde o fim dos anos 1980, refletindo uma cultura esportiva que premia a competitividade, o ataque e a busca pelo resultado."

Desempate é raramente acionado no Brasileirão

Por mais que a discussão sobre critérios de desempate venha à tona sempre que há uma disputa equilibrada, especialmente por título, nenhum campeonato foi decidido assim até hoje. Por outro lado, existiram casos, ainda que poucos, em outras partes da tabela.

Talvez o mais emblemático seja o do Palmeiras, no Brasileirão de 2009. A queda de desempenho da equipe, que tinha o título encaminhado, ofuscou a definição por critério de desempate. O Alviverde terminou com os mesmos 62 pontos do Cruzeiro e ficou sem vaga na edição seguinte da Libertadores pelo número de vitórias (18 a 17). No entanto, teria ficado à frente se o critério fosse saldo de gols (+13 a +5) ou confronto direto, uma vez que ganhou os dois duelos com o time mineiro.

G6 do Brasileirão de 2009

*Na época, só os quatro primeiros garantiam vaga na Libertadores

1 Flamengo 67 38 19 10 9 58 44 +14 2 Internacional 65 38 19 8 11 65 44 +21 3 São Paulo 65 38 18 11 9 57 42 +15 4 Cruzeiro 62 38 18 8 12 58 53 +5 5 Palmeiras 62 38 17 11 10 58 45 +13 6 Avaí 57 38 15 12 11 61 52 +9

A disputa pelo título deste ano deixa os dois clubes de olho nos critérios de desempate. Até o último jogo de cada equipe, o Palmeiras ocupava a liderança por ter uma vitória a mais, apesar de o Flamengo levar vantagem em saldo de gols, gols pró e confronto direto (venceu nos dois turnos). Agora, o Rubro-Negro tem superioridade na pontuação. No entanto, um tropeço flamenguista acompanhado de triunfo palmeirense colocaria o Verdão de volta ao topo da tabela.

Para Djalminha, ex-jogador dos dois clubes, o critério de desempate adotado no Brasileirão é justo.

— Na minha opinião, o critério de desempate deveria valorizar o que todos querem ver, que é o gol. Então quem fizesse mais gols seria o campeão. Mas acredito que o mais justo seria mesmo o número de vitórias — afirmou ao Lance!.

Plata, do Flamengo, é marcado por Sosa e Gómez, do Palmeiras, em duelo do Brasileirão (Foto: Alexandre Brum / Agencia Enquadrar)

Palmeiras e Flamengo voltam a jogar pelo Brasileirão

A briga pelo título do Brasileirão ganha mais um capítulo nesta quarta-feira (19), com jogos de Flamengo e Palmeiras. Às 19h30 (de Brasília), o Alviverde recebe o Vitória no Allianz Parque. Logo mais, às 21h30, o Rubro-Negro realiza clássico com o Fluminense no Maracanã. Os dois postulantes ao título têm calendário intenso até o fim da temporada, com a disputa da Libertadores, também entre ambos, no meio do caminho.

19/11 - Palmeiras x Vitória (37ª rodada do Brasileirão)

19/11 - Fluminense x Flamengo (34ª rodada do Brasileirão)

22/11 - Palmeiras x Fluminense (35ª rodada do Brasileirão)

22/11 - Flamengo x Bragantino (35ª rodada do Brasileirão)

25/11 - Grêmio x Palmeiras (36ª rodada do Brasileirão)

25/11 - Atlético-MG x Flamengo (36ª rodada do Brasileirão)

29/11 - Palmeiras x Flamengo (final da Libertadores)

03/12 - Atlético-MG x Palmeiras (34ª rodada do Brasileirão)

03/12 - Flamengo x Ceará (37ª rodada do Brasileirão)

07/12 - Ceará x Palmeiras (38ª rodada do Brasileirão)

07/12 - Mirassol x Flamengo (38ª rodada do Brasileirão)