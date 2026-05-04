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Antigo alvo do Flamengo, brasileiro anota hat-trick em virada épica na MLS

Evander garantiu vitória do FC Cincinnati por 3x2

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/05/2026
17:50
Atualizado há 37 minutos
Evander, ex-Vasco, comemora gol pelo Cincinnati contra o Inter Miami
imagem cameraEvander, ex-Vasco, comemora gol pelo Cincinnati contra o Inter Miami (Foto: Andy Lions / AFP)
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O meia brasileiro Evander, que por diversas janelas de transferências esteve no radar do Flamengo, provou por que é um dos melhores jogadores dos Estados Unidos. Com uma atuação de gala, ele comandou a virada épica do FC Cincinnati por 3 a 2 sobre o Chicago Fire FC pela Major League Soccer (MLS).

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Evander em ação pelo Cincinnati (Foto: Reprodução/Instagram)
Evander em ação pelo Cincinnati (Foto: Reprodução/Instagram)

Não foi apenas mais uma vitória. Ao balançar as redes três vezes na mesma partida, Evander anotou o seu primeiro hat-trick na liga norte-americana.

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O meia é o brasileiro com mais gols na história da MLS e consolidou seu status de estrela internacional. O Cincinnati perdia o confronto até os minutos finais, quando o talento do brasileiro apareceu para virar o placar e levar a torcida ao delírio no TQL Stadium.

A performance de Evander certamente gera um "dejà vu" na torcida rubro-negra. O jogador foi o principal alvo do Flamengo entre o fim de 2023 e o início de 2025. Na época, a diretoria carioca chegou a sinalizar com propostas milionárias, mas o Portland, time do brasileiro na época, bateu o pé, exigindo valores que ultrapassavam os 7 milhões de dólares.

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Atualmente, consolidado como o principal jogador da franquia e quebrando recordes de produtividade, o retorno ao Brasil parece cada vez mais difícil, dado o seu valor de mercado e o protagonismo absoluto em solo americano.

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