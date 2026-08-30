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Anthony Valencia chega ao Rio para assinar com o Flamengo

Atacante passará por exames médicos no Ninho do Urubu

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 20:36
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Anthony Valencia chega ao Rio para assinar com o Flamengo
Anthony Valencia chega ao Rio para assinar com o Flamengo (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

O atacante Anthony Valencia, de 23 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na noite deste domingo (30) para assinar com o Flamengo. Vindo do Royal Antwerp, da Bélgica, ele passará por exames médicos nessa segunda para firmar contrato com o clube carioca. Para contratar o equatoriano, o Rubro-Negro desembolsará cerca de 5 milhões de euros (R$ 30,08 milhões).

O Flamengo se aprofundou nas tratativas por Anthony Valencia após a saída do conterrâneo Gonzalo Plata, que já se apresentou ao Dínamo de Moscou. Revelado pelo Independiente del Valle, o ponta-direita esteve com a seleção do Equador na Copa do Mundo deste ano.

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Anthony Valencia chega ao Rio para assinar com o Flamengo
Anthony Valencia chega ao Rio para assinar com o Flamengo (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

Na temporada atual, Anthony Valencia marcou 13 gols e deu sete assistências pelo Royal Antwerp.

*Matéria em atualização.

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