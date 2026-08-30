Jogadores do Flamengo reconhecem queda de rendimento no 2° tempo: 'Temos que entender' Problema vem atormentando o time rubro-negro nos últimos jogos

A vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo (30), no Maracanã, não impediu que jogadores do Flamengo voltassem a reconhecer um problema que tem se repetido nos últimos jogos: a queda de rendimento da equipe do primeiro para o segundo tempo. Após a partida, Ayrton Lucas e Léo Ortiz falaram sobre a necessidade de corrigir o comportamento para evitar que o time sofra na etapa final.

Ayrton Lucas destacou a força do Flamengo nos primeiros 45 minutos e admitiu que a equipe tem encontrado dificuldades para manter o mesmo nível depois do intervalo. Segundo o lateral, o tema é discutido internamente pelo elenco.

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— A gente tenta procurar melhorar a cada jogo. Claro que é uma coisa que a gente conversa bastante. No primeiro tempo, a gente sempre é muito forte, onde consegue fazer gol. Acho que a gente teve chance de fazer dois ou três, mas o futebol às vezes é difícil por esse detalhe. Acho que a gente vem pecando na volta do segundo tempo, mas são coisas que a gente conversa, tenta dar o máximo. Às vezes é um pouco normal não conseguir manter os 90 minutos. Mas são coisas que a gente conversa, que a gente vai procurar melhorar para no próximo jogo não acontecer e a gente não acabar sofrendo desse jeito — analisou o lateral-esquerdo.

Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Léo Ortiz adotou um tom mais direto ao falar sobre o problema. O zagueiro ressaltou que a situação não é novidade e afirmou que apenas conversar sobre o assunto não tem sido suficiente para que a equipe consiga corrigi-lo.

— A gente vem trabalhando para corrigir isso (começar bem e diminuir o ritmo depois), não é o primeiro jogo que isso acontece. No Brasileiro, numa margem pequena que a gente tem para buscar o Palmeiras, a gente não pode perder pontos como perdeu contra o Cruzeiro. Só falar não está funcionando, a gente tem que entender o que está acontecendo."

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Apesar da queda de rendimento apontada pelos jogadores, o Flamengo conseguiu construir uma vantagem confortável diante do Botafogo e venceu por 3 a 0 no Maracanã. A preocupação, agora, é evitar que o comportamento apresentado em partidas recentes volte a comprometer a equipe nos próximos compromissos.

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