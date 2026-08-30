Leonardo Jardim critica gramado do Maracanã: 'Não está ao nível do Flamengo' Estádio recebeu novos reparos horas antes do clássico

O gramado do Maracanã voltou a ser alvo de críticas após o clássico entre Flamengo e Botafogo. Depois da vitória por 3 a 0 neste domingo (30), o técnico Leonardo Jardim não poupou palavras ao avaliar as condições do campo e afirmou que o piso do estádio "não está ao nível" da grandeza do Rubro-Negro e da qualidade dos jogadores do elenco.

— Com certeza, nós queremos jogar nos melhores gramados. E eu vou responder de uma forma simples: o gramado do Maracanã não está ao nível da instituição Flamengo e ao nível da qualidade dos jogadores que temos. Isso não vai servir de desculpa, a gente tem que jogar melhor do que os outros, temos que ter mais qualidade na recepção e o passe tem que ser melhor. Mas, com certeza, não está ao nível daquilo que é a grandeza do Flamengo — afirmou Jardim.

Funcionário cuida do gramado do Maracanã antés de clássico (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A declaração do técnico português dá sequência a uma discussão que tem sido recorrente no Maracanã. Jogadores e treinadores vêm demonstrando insatisfação com as condições do gramado, que voltou a ser pauta justamente em um período no qual o estádio passou por novos trabalhos de manutenção.

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Antes de Jardim, Léo Pereira também havia reclamado do estado do campo. A sequência de manifestações coloca novamente em evidência um problema que envolve diretamente Flamengo e Fluminense, responsáveis pela administração do Maracanã por meio do consórcio que gere o estádio.

Na última semana, sem compromissos pela Copa do Brasil e sem partidas no meio da semana, Flamengo e Fluminense aproveitaram o período para realizar atividades voltadas à recuperação do gramado. O momento de manutenção, inclusive, foi apontado como justificativa para o pedido do Vasco de utilizar o Maracanã no confronto com o Vitória, pela Copa do Brasil, ter sido negado.

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Bastidores: trabalho até horas antes do clássico no Maracanã

A preocupação com as condições do campo continuou até poucas horas antes de Flamengo x Botafogo. A reportagem do Lance! chegou ao Maracanã cerca de três horas antes do início do clássico e registrou profissionais do estádio realizando os últimos reparos no gramado. Os espaços mais desgastados eram próximos aos gols.

Profissionais do Maracanã trabalhando no gramado horas antes do clássico entre Flamengo e Botafogo.



Expectativa de casa cheia para o jogo pelo Brasileirão.@lance_flamengo pic.twitter.com/ELP5zeuthg — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) August 30, 2026

Entre os trabalhos observados estavam o tratamento da grama e a pintura das faixas brancas de marcação do campo. As atividades mostraram que, mesmo após o período reservado para a manutenção, o gramado ainda recebia cuidados antes de a bola rolar.

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Dentro de campo, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, mas o desempenho do gramado voltou a ganhar protagonismo após o apito final. Jardim fez questão de separar os problemas do campo de qualquer justificativa para a atuação da equipe, mas deixou claro que, na visão dele, as condições atuais estão abaixo do que o clube considera adequado.

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