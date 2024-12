Mercado da Bola: veja como estão as negociações do Flamengo para 2025

O Flamengo está atento ao mercado de transferências para reforçar o seu elenco para a próxima temporada. Nomes como Róger Guedes e Richarlison estão no radar do clube carioca. Entretanto, além de buscar aquisições para o plantel e lidar com possíveis saídas, o Rubro-Negro também lida com contratações para a diretoria.

Segundo o "UOL", o Flamengo sinalizou que topa pagar até 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) pela contratação de Richarlison. O clube inglês, no entanto, deseja uma venda na casa dos R$ 260 milhões. Além do Rubro-Negro, Fluminense e Palmeiras também estão de olho no atacante.

Outro nome no radar do Flamengo: Róger Guedes

Além de Richarlison, o Flamengo também monitora a situação de Róger Guedes, que atualmente defende as cores do Al-Rayyan. No Oriente Médio desde agosto de 2023, quando deixou o Corinthians, o atacante tem 34 gols e seis assistências em 46 jogos pelo seu atual time.

Róger Guedes com a camisa do Al-Rayyan (Foto: Divulgação/Al-Rayyan)

Jogadores que podem deixar o clube

A nova diretoria do Flamengo, que tomará posse nesta quarta-feira, terá que lidar com algumas situações envolvendo jogadores do atual elenco. Uma delas é a do chileno Erick Pulgar, que deseja deixa o clube carioca por questões pessoais. Ele tem contrato até o fim do ano que vem.

Outro jogador que tem futuro incerto no clube é David Luiz. O zagueiro de 37 anos tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim de dezembro deste ano, e ainda não deu pistas sobre o próximo passo na carreira.

David Luiz em campo pelo Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

De saída

A virada do ano marcará o fim da relação entre Flamengo e Gabigol. O atacante, que se despediu da torcida na partida contra o Vitória, tem um acordo verbal para jogar pelo Cruzeiro em 2025.

Nomes cotados pela nova diretoria

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, será o presidente do Flamengo pelos próximos três anos. Neste cenário, o empresário busca nomes no mercado para fazer mudanças em alguns setores do clube. Um dos profissionais confirmados para o Rubro-Negro é José Boto, que será o diretor de futebol.

José Boto será o diretor de futebol do Flamengo (Foto: Divulgação/Osijek)

Além disso, dois ex-funcionários do Flamengo também podem estar chegando ao clube: o médico José Luiz Runco e o assessor de imprensa Rodrigo Paiva. Ambos, aliás, já trabalharam na Seleção Brasileira. Rodrigo, inclusive, é o atual diretor de comunicação da CBF.