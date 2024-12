O Fluminense abriu conversas para tentar repatriar Richarlison, astro da Seleção Brasileira que está no Tottenham, da Inglaterra. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".

Richarlison é visto como um nome de peso para elevar o nível do ataque do Fluminense. A ideia do Tricolor, que está disposto a investir no jogador, é de que o atacante também seja uma das caras da equipe no Mundial de Clubes de 2025.

Até o momento, Richarlison disputou sete partidas na temporada, sendo cinco na Premier League, uma na Europa League e outra na Copa da Liga Inglesa. A baixa minutagem e a perda de espaço também são trunfos do Fluminense.

Vale lembrar que durante a apresentação de Thiago Silva, em junho, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, disse que sonhava com o retorno de Richarlison. O dirigente começou a colocar o plano em prática.

- Se tudo isso conspirar, mais os deuses do futebol, os grandes tricolores que estão conosco de alma, se tudo ajudar, teriam dois jogadores que seriam um sonho. O nosso Pombo, o Richarlison, se ele quiser, as portas estão abertas. E outro que não jogou aqui, mas que admiro como jogador, que é um jogador que todo mundo gostaria de ter, é o Neymar. Se um dia tivermos condições, quem sabe… O Richarlison jogou aqui e sabe a maravilha que a torcida pode fazer - contou Mário Bittencourt.

Richarlison marcou dois gols pela Seleção na estreia da Copa em 2022 (Foto: Nelson Almeida/AFP)

Passagem de Richarlison pelo Fluminense

Richarlison vestiu a camisa do Fluminense entre duas temporada, 2016 e 2017. Ao todo foram 19 gols em 67 jogos pelo Tricolor.

Em 2017, Richarlison foi vendido pelo Fluminense por 12,5 milhões de euros para o Watford, da Inglaterra. O Tricolor pagou cerca de R$ 10 milhões para tirar o atacante do América-MG.

