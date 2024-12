Flamengo inova com uniformes azuis para temporada 2025

O Flamengo revelou seus novos uniformes de treino e viagem para 2025, marcando o início de um novo ciclo visual para o clube. A divulgação ocorreu nesta terça-feira, através das redes sociais e da loja oficial do time. Os conjuntos, destacados por tonalidades azuis, foram noticiados inicialmente pelo Coluna do Fla. A comissão técnica, liderada por Filipe Luís, terá uniformes de cores invertidas em comparação aos dos jogadores, visando uma fácil distinção durante as atividades.

Uniformes de treino em tonalidades de azul

Os uniformes de treino apresentam um azul claro com logotipos em vermelho, enquanto os de viagem possuem um tom mais escuro, mantendo os emblemas do Flamengo e da Adidas. A comissão técnica usará azul escuro em seus trajes de treino, disponíveis em modelos com ou sem mangas. Já a comercialização dos novos produtos começou, com preços variando de R$ 170 a R$ 250 para as camisas de treino e R$ 200 para os trajes de viagem. A linha se completa com calças, moletons e calções.

Novo manto rubro-negro

A nova camisa oficial rubro-negra para os jogos da temporada 2025 deve ser divulgada em meados de janeiro, já com o Campeonato Carioca em andamento - começa dia 11.

