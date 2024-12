O Flamengo está em busca de um atacante para a próxima temporada. Com a saída de Gabigol, o técnico Filipe Luís conta com Pedro e Carlinhos, além de Bruno Henrique, que pode jogar improvisado. O primeiro, no entanto, se recupera de lesão e não estará à disposição para os primeiros jogos do ano. Assim, o nome que entrou no radar do clube carioca nos últimos dias foi o de Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra.

Segundo o "UOL", o Rubro-Negro sinalizou que topa pagar até 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) pela contratação do brasileiro. O clube inglês, no entanto, deseja uma venda na casa dos R$ 260 milhões.

Richarlison cogita retorno ao Brasil, mas prioriza permanência na Europa

Richarlison, que tem contrato com o Tottenham até o meio de 2027, prioriza a permanência na Europa. Entretanto, não fecha as portas para outras possibilidades, como futebol brasileiro e saudita.

Além de Flamengo, Fluminense e Palmeiras também já demonstraram interesse pela contratação dele.

Flamengo tem interesse na contratação de Richarlison (Foto: Vitor Silva/CBF)

Flamengo analisa outros nomes

Além de Richarlison, outro nome no radar do Flamengo é o de Róger Guedes. No Oriente Médio desde agosto de 2023, quando deixou o Corinthians, o atacante tem 34 gols e seis assistências em 46 jogos pelo Al-Rayyan. Fora do país, ele também jogou pelo Shandong Luneng, da China.