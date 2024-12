Ex-médico do Flamengo comenta possível retorno ao clube

José Luiz Runco, ex-médico do Flamengo, está cotado para voltar ao clube no mandato de BAP. Caso o retorno seja confirmado, o profissional será o chefe do Departamento Médico.

Em contato com o Lance!, Runco desconversou. O ex-médico do Flamengo disse que até o momento são especulações.

- Até o momento muita especulação sobre essa situação. Vamos aguardar - disse Runco ao Lance!

O novo presidente rubro-negro, BAP, vai reformular todo o clube. No que envolve a saúde, a ideia é ter uma padronização médica.

Carreira de Runco, ex-médico do Flameng o

Runco teve uma longa passagem pelo Rubro-Negro. Ele saiu para o lugar de Márcio Tannure, em 2015. Além do clube carioca, o profissional também trabalhou na Seleção Brasileira.

Runco, que pode voltar ao Flamengo, também trabalhou na Seleção Brasileira (Foto: Acervo/Lance!)

