Flamengo cede 50% dos direitos de Victor Hugo a clube português

Considerado uma das maiores joias da base do Flamengo dos últimos anos, o volante Victor Hugo foi cedido ao Famalicão, de Portugal. O Rubro-Negro não receberá compensação financeira com a negociação, mas manterá 50% dos direitos econômicos do jogador.

Envolvido na negociação do Flamengo com Carlos Alcaraz, Victor Hugo estava emprestado ao Göztepe, da Turquia. Maior contratação da história do clube, o meia argentino custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões), mais o empréstimo da joia rubro-negra ao clube turco.

O Flamengo entende que a negociação com o Famalicão é o melhor caminho para tentar captar recursos com uma futura venda do volante. No entanto, o rubro-negro recusou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação da época) do Wolverhampton, da Inglaterra.

Na ocasião, tanto o Flamengo quanto Victor Hugo entenderam que não era o melhor momento para uma transferência. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, o meia tinha se tornado uma espécie de 12º jogador de Jorge Sampaoli naquela temporada.

Victor Hugo em ação pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Repercussão negativa com a negociação

A negociação entre Flamengo e Famalicão, no entanto, não agradou a todos. O jornalista, Mauro Cezar Pereira, usou as redes sociais para demonstrar sua insatisfação com a transferência de Victor Hugo. Mauro descreveu o negócio como um absurdo, por parte do rubro-negro. Confira.

A primeira experiência de Victor Hugo no futebol internacional foi no Göztepe. Depois de um início tímido, ele começou bem nesta temporada, mas vinha sendo reserva, e o clube não quis exercer a opção de compra. Ao todo, o volante fez três gols em 35 jogos.