Post de Marcos Braz repercute entre torcedores do Flamengo: ‘Indireta pro Boto’

Ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz chamou a atenção nas redes sociais com postagem enigmática na noite desta segunda-feira (7). Em meio a polêmica envolvendo o diretor de futebol, José Boto, e o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o ex-dirigente compartilhou imagem de um cubo de gelo e uma gota de sangue, em ilusão à frase que marcou a trajetória do antigo VP no Fla, "gelo no sangue". A postagem repercutiu nas redes sociais entre torcedores.

Além da foto compartilhada no Instagram, o post vem acompanhado da música "Deixe a Vida Rolar", de Clóvis Pê. Trecho da letra diz que “De boa, de nada, o tempo diz tudo; faz o que der vontade, sem medo do mundo”.

Marcos Braz deixou o Flamengo junto ao fim da gestão do ex-presidente Rodolfo Landim, ao fim de 2024. A atual diretoria, liderada por Bap e vencedora das últimas eleições no rubro-negro, era oposição ao antigo comando do clube.

José Boto enfrenta pressão interna no Flamengo

A desistência do Flamengo pela contratação do atacante Mikey Johnston vem tomando conta dos noticiários nesta segunda-feira (7). Em contato com fontes do clube, o Lance! apurou que houve uma pressão interna para o desfecho negativo no entorno do anúncio.

Esta foi a primeira grande cobrança política em cima do presidente do Fla, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que se coloca distante do futebol, dando total autonomia ao trabalho do diretor José Boto. Vale lembrar que, recentemente, a atual gestão passou por turbulências internas com a saída do volante Gerson para o Zenit e o possível interesse em vender o atacante Pedro.

Este é o momento de maior pressão em cima do trabalho de José Boto desde que foi anunciado no início do ano. Com a premiação recebida no Mundial de Clubes, a diretoria espera contar com reforços de peso para repor as carências do elenco. O trabalho do dirigente será mais fiscalizado a partir de agora.