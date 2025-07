O Flamengo iniciou, neste domingo (7), o processo de venda de ingressos para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. A partida acontece no dia 31 de julho, às 21h30, no Maracanã. A partida é uma reedição da final da Copa do Brasil de 2024, que foi vencida pelo Flamengo.

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentaram no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O clube detalhou o calendário de abertura das vendas conforme os planos de sócios-torcedores. A comercialização acontece no site oficial, com início escalonado por categoria e estrelas do plano Nação.

✅ Calendário de vendas de ingresso

07/07 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)

10/07 às 10h: Nação Maraca 1

12/07 às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

14/07 às 10h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

16/07 às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

18/07 às 10h: Nação Maraca 3

21/07 às 10h: Público geral, visitantes e gratuidades online

31/07 às 21h: Encerramento das vendas online

Sócios do plano Nação Sem Fronteiras também têm direito a até dois ingressos, desde que não tenham utilizado o benefício nesta temporada.

🎟️ Preços dos ingressos por setor

Norte (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$30,00

- Nação Maraca 2: R$42,00

- Nação Maraca 3: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Sul (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$25,00

- Nação Maraca 2: R$35,00

- Nação Maraca 3: R$40,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Leste Superior (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$35,00

- Nação Maraca 2: R$49,00

- Nação Maraca 3: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Leste Inferior (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$40,00

- Nação Maraca 2: R$56,00

- Nação Maraca 3: R$64,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Sul (Visitante - Portão B)

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)